Кэти Холмс и Джейми Фокс расстались после 6 лет идиллии, – СМИ

Голливудские актеры Кэти Холмс и Джейми Фокс решили не продолжать свой роман. После 6 лет гармонии пара окончательно разорвала отношения, а актер, кажется, уже нашел замену Кэти Холмс.

Как сообщает инсайдер из близкого окружения актеров, такое решение звезды приняли еще в мае 2019 года. Однако объявлять о разрыве Кэти Холмс и Джейми Фокс не торопились. Только после нескольких месяцев молчания инсайдеры подтвердили подозрения журналистов People о завершении звездного романа.

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Спровоцировал слухи о разрыве публичный выход Джейми Фокса с певицей Сэлой Вейл. Пара отдыхала в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса, не скрывая нежности друг к другу. Инсайдер заявил, что Кэти Холмс отреагировала довольно холодно, рассказав друзьям, что уже несколько месяцев не встречается с актером.

То, что делает Джейми – это его дело. Мы разошлись несколько месяцев назад,

– рассказала Кэти, по словам инсайдеров.



Джейми Фокс в компании другой девушки / Фото: Getty Images

Отношения Кэти Холмс и Джейми Фокс начали еще в 2013 году. Сначала актриса не могла афишировать свои отношения, не нарушая брачный контракт с бывшим мужем Томом Крузом. Поэтому на публике пара не появлялась, а любые слухи в СМИ оставались без комментариев актеров.

Впервые влюбленные подтвердили информацию об отношениях весной 2019 года. Кэти Холмс в сопровождении Джейми Фокса пришла на MetGala, который проходил в Нью-Йорке. Во время грандиозной вечеринки знаменитости вели себя довольно скромно и не привлекали лишнего внимания прессы.

В течение 6 лет романа журналисты получали немало информации о предстоящей свадьбе Кэти и Джейми, поэтому их разрыв стал неожиданностью для поклонников. Однако глянцы пестрели и заголовками о разрыве голливудской пары. Следовательно инсайдеры подозревают, что Кэти Холмс и Джейми Фокс еще могут наладить свои отношения.