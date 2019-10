Кэти Перри 35: лучшие хиты зажигательной певицы

Популярная американская певица Кэти Перри празднует свой день рождения. Сегодня, 25 октября, звезде исполняется 35 лет.

13 лет назад, в 2006 году неизвестная в то время девушка Кэти Перри, настоящее имя которой – Кейт Элизабет Хадсон, начала записывать свой альбом One of the Boys, который впоследствии привел ее к огромному успеху.

Кейт начала петь в 9 лет, участвовала в хоре при церкви, где служили ее родители. К слову, семья певицы испытывала финансовые трудности. Иногда им приходилось жить на пособие, а иногда родители кормили детей едой, которую жертвовали прихожане.

Кэти Перри в детстве

Уже в 15 лет девушка поняла, что хочет связать жизнь с музыкой и через два года ушла из дома, чтобы никто не мешал ей заниматься этим профессионально. Перри прошла краткий курс академического вокала в Музыкальной академии Санта-Барбары. Там ее пение услышали рок-музыканты Стив Томас и Дженнфиер Кнэпп, которые взяли ее под свое крыло и пригласили на собственную звукозаписывающую студию, где были записаны первые демо Кэти Перри. Они помогли ей в совершенстве овладеть гитарой и научиться писать песни.

Сейчас Кэти Перри – одна из самых популярных поп-певиц, песни которой быстро становятся хитами. В честь дня рождения звезды предлагаем вспомнить ее знаменитые песни.

Лучшие хиты Кэти Перри

Katy Perry – I Kissed A Girl: слушать онлайн

Katy Perry – Hot n Cold: слушать онлайн

Katy Perry – California Gurls: слушать онлайн

Katy Perry – E.T.: слушать онлайн

Katy Perry – Last Friday Night: слушать онлайн

Katy Perry – Dark Horse: слушать онлайн