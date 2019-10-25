Кэти Перри 35: лучшие хиты зажигательной певицы

304 Читати новину українською
Кэти Перри
Кэти Перри / Колаж 24 канал

Популярная американская певица Кэти Перри празднует свой день рождения. Сегодня, 25 октября, звезде исполняется 35 лет.

13 лет назад, в 2006 году неизвестная в то время девушка Кэти Перри, настоящее имя которой – Кейт Элизабет Хадсон, начала записывать свой альбом One of the Boys, который впоследствии привел ее к огромному успеху.

Читайте также: Кэти Перри примеряла элегантное платье для выхода из Орландо Блумом: фото

Кейт начала петь в 9 лет, участвовала в хоре при церкви, где служили ее родители. К слову, семья певицы испытывала финансовые трудности. Иногда им приходилось жить на пособие, а иногда родители кормили детей едой, которую жертвовали прихожане.

Кэти Перри в детстве

Уже в 15 лет девушка поняла, что хочет связать жизнь с музыкой и через два года ушла из дома, чтобы никто не мешал ей заниматься этим профессионально. Перри прошла краткий курс академического вокала в Музыкальной академии Санта-Барбары. Там ее пение услышали рок-музыканты Стив Томас и Дженнфиер Кнэпп, которые взяли ее под свое крыло и пригласили на собственную звукозаписывающую студию, где были записаны первые демо Кэти Перри. Они помогли ей в совершенстве овладеть гитарой и научиться писать песни.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KATY PERRY (@katyperry)

Сейчас Кэти Перри – одна из самых популярных поп-певиц, песни которой быстро становятся хитами. В честь дня рождения звезды предлагаем вспомнить ее знаменитые песни.

Лучшие хиты Кэти Перри

Katy Perry – I Kissed A Girl: слушать онлайн

 

Katy Perry – Hot n Cold: слушать онлайн

 

Katy Perry – California Gurls: слушать онлайн

 

Katy Perry – E.T.: слушать онлайн

 

Katy Perry – Last Friday Night: слушать онлайн

Katy Perry – Dark Horse: слушать онлайн

 

blog_ava
Болезнь Альцгеймера: причины, профилактика и распространенные мифы
сегодня
8366
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Музыка Кети Перри
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кэти Перри 35: лучшие хиты зажигательной певицы
сегодня 09:34 Кэти Перри 35: лучшие хиты зажигательной певицы
Анастасія Манюхіна 304
Легкий и простой макияж на Хэллоуин: 14 идей, которые можно воплотить в домашних условиях
24 октября 15:49 Легкий и простой макияж на Хэллоуин: 14 идей, которые можно воплотить в домашних условиях
Квітослава Туз 114
Костюмы на Хэллоуин-2019 для детей: подборка лучших образов
24 октября 09:51 Костюмы на Хэллоуин-2019 для детей: подборка лучших образов
Квітослава Туз 124
Холодная война сводных принцесс: что случилось между Кейт Миддлтон и Меган Маркл
24 октября 09:20 Холодная война сводных принцесс: что случилось между Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Марта Вересюк 2335
Райану Рейнольдсу исполнилось 43 года: 5 самых успешных комедийных ролей актера-именинника
23 октября 20:51 Райану Рейнольдсу исполнилось 43 года: 5 самых успешных комедийных ролей актера-именинника
Марта Вересюк 167
Новости
Больше новостей
Залиште відгук