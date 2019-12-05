Кэти Перри и Орландо Блум перенесли дату свадьбы: вероятная причина

Одна из самых известных пар Голливуда никак не соберется пойти к алтарю. Кэти Перри и Орландо Блум решили перенести церемонию на следующий год.

Как сообщают инсайдеры таблоида US Weekly, перенос свадьбы Кэти Перри и Орландо Блума не указывает на разлад между знаменитостями. По их словам, 35-летняя певица и 42-летний актер до сих пор безумно влюблены, поэтому их поклонникам не нужно переживать. Кроме этого, инсайдеры отметили, что пара готовит сразу две свадебные церемонии.

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Кэти и Орландо изменили дату проведения свадьбы, чтобы отпраздновать ее именно в том месте, о котором они мечтали. Поэтому не переживайте, как и раньше, у них все прекрасно и они безумно влюблены. Всего запланировано два торжества: одно – для близких людей, а другое – более масштабное,

– рассказали источники издания.

Пока неизвестно, когда именно пройдет торжественная церемония Кэти Перри и Орландо Блума. Инсайдер поделился, что пара просчитывает каждую деталь особого дня и иногда даже ругается из-за организации праздника. Кроме этого, Кэти Перри планирует пополнение в семье сразу после свадьбы.

"Кэти мечтает родить первенца вскоре после их свадьбы с Орландо", – рассказал инсайдер.

Что известно о романе Блума и Перри?Знаменитости начали встречаться еще в 2016 году, поэтому их свадьбу ожидают миллионы поклонников во всем мире. В феврале 2017-го Орландо Блум и Кэти Перри объявили о разрыве, а уже в августе того же года посетили концерт Эда Ширана. Поэтому за развитием романтических отношений с интересом наблюдали все журналисты западных СМИ.



Сейчас пара помолвлена, а Кэти Перри охотно носит кольцо, которое Орландо ей подарил во время признания. Стремление стать родителями у звезд одинаковое. В недавнем интервью актер, который уже воспитывает 8-летнего сына от бывшей жены Миранды Керр, признался, что хочет иметь детей. "Я действительно хочу получать радость от семейной жизни, от общения с друзьями и моим прекрасным сыном. Хочу, чтобы у меня было больше детей. К этому этапу я подошел без надуманных иллюзий", – рассказал Орландо Блум, намекнув, что с Кэти Перри у него серьезные отношения.