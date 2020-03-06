Кэти Перри и Орландо Блум перенесли свадьбу из-за коронавируса, – источник

Знаменитая украинская исполнительница Кэти Перри и британский актер Орландо Блум 14 февраля отметили первую годовщину помолвки. Пара активно готовилась к свадьбе, которая должна была состояться в июле этого года, однако из-за эпидемии коронавируса ее пришлось перенести.

Вчера, 5 марта, 35-летняя Кэти Перри представила клип на песню Never Worn White, в котором заявила о своей беременности. Она и ее жених Орландо Блум должны были пожениться летом, однако коронавирус заставил влюбленных отменить свои планы и перенести свадьбу. Об этом говорится в издании People со ссылкой на инсайдера.

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Торжественная свадебная церемония должна была состояться в июле в Японии. Кэти Перри испытывает особенные чувства к этой стране. Исполнительница обожает японскую культуру и неоднократно снимала там клипы. Артистка очень переживала из-за того, что пойдет к алтарю в особенном состоянии. Но ее планы не оправдались, поскольку Япония является одним из самым опасным регионов, где распостраняется коронавирус.

У них все было готово. На свадьбе ожидалось 150 гостей. Кэти была очень взволнована тем фактом, что она пойдет к алтарю беременной. Они оба были в таком восторге, что наконец все детали свадьбы улажены, но им пришлось все приостановить из-за коронавируса,

– рассказал инсайдер.

Кэти Перри – Never Worn White: смотрите видео онлайн

Отметим, по состоянию на 6 марта количество инфицированных коронавирусом составляет 98 698 человек, из которых выздоровели 55 444 человека, а умерли – 3 383. Кроме Китая, откуда началась эпидемия вируса, эту болезнь зафиксировали в более чем 50 странах мира. Больше всего инфицированных в Южной Корее, Италии и Иране. 3 марта зафиксировали первый случай коронавируса в Украине.

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