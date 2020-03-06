Кэти Перри и Орландо Блум планировали рождение первенца: Мы с нетерпением ждали этого

4 марта 35-летняя певица обнародовала свою беременность в новом клипе Never Worn White. Кэти Перри решила рассказать подробности своей беременности, и заверила, что рождение первенца было среди ближайших планов звездной пары.

На протяжении последних недель пресса во всем мире говорила о вероятной беременности американской певицы. Кэти Перри ловко скрывала округлый живот за объемной одеждой во время публичных появлений. Однако малыш напоминал о себе в самые неожиданные моменты – она потеряла сознание во время съемок вокального шоу American Idol, в котором выступает судьей.

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Как оказалось, звезда не решалась подтверждать слухи из-за того, что готовила для поклонников особый сюрприз. Она обнародовала беременность в своем новом клипе на песню Never Worn White. Нежные образы подчеркнули ее округлый живот, а видеоработа стала официальным заявлением о предстоящем пополнении в семье Кэти Перри и Орландо Блума.

Так, СМИ хотели подробностей. Поэтому знаменитость решилась прокомментировать беременность для американской радиостанции Sirius XM Hits 1. Она заверила, что рождение первенца – вполне обдуманный поступок, который они с возлюбленным планировали давно. Кэти Перри удалось найти баланс между работой и личной жизнью, что спровоцировало ее на новый этап в жизни.

Это не было случайностью. Я настолько благодарна за все, что мне удалось сделать и достичь, и все цели, за которые мне удалось вычеркнуть из своего списка. Мы с нетерпением ждали этого нового интервала жизни и делимся этим,

– отметила певица.

Honestly this is going to be me all day because I seriously can't stop screaming about how happy I am for @katyperry pic.twitter.com/X7euoYDkLo — iHeartRadio (@iHeartRadio) March 5, 2020

Пополнение в семье пара планирует уже этим летом. Будущая мама также призналась, что выбрала весьма неординарный способ, чтобы сообщить о беременности своим близким. Она приходила в дом друзей с бутылкой вина, прикрепив к ней этикетку с радостной новостью. Ее мама не была шокирована беременностью дочери, а у самой звезды сложилось впечатление, что она испортила сюрприз: "Я думаю, мамы имеют такую интуицию, которую не имеет ни одна другая женщина, правда?".

Напомним, что Кэти Перри и Орландо Блум начали встречаться еще в 2016 году. Пока они только помолвлены. Однако одна из самых известных пар Голливуда никак не соберется пойти к алтарю и в очередной раз переносит дату свадебной церемонии. Сама исполнительница отметила, что для нее свадьба – это шумная вечеринка, на которой достаточно сложно собрать всех самых близких друзей. По ее словам, обе знаменитости просто не относятся к тем парам, которые детально планируют торжество и ждут официального узаконивания отношений.