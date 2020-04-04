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Кэти Перри и Орландо Блум рассекретили пол ребенка: кого ждет звездная пара

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Кеті Перрі / Instagram / @katyperry

Знаменитая американская певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум ожидают появления первенца. Звезда оригинально рассекретила пол ребенка и сообщила, что у них с мужем будет дочка.

Кеті та Орландо нещодавно зізналися, що народження первістка було серед їх найближчих планів і вони з нетерпінням чекали цього дня. Вони з радістю поділилася з прихильниками однією із найголовніших новин у житті та вже встигли розповісти, що очікують на появу донечки. 

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На офіційній сторінці Кеті Перрі в інстаграмі з'явилося кумедне фото, на якому Орландо Блум вимазаний на обличчі світло-рожевим кремом. Закохані влаштували справжнє свято на честь майбутньої дитини. Раніше співачка казала, що мріє про донечку, то ж її бажання здійсниться.

Коханий артистки виглядає неймовірно щасливим. Така світлина замилувала мережу та викликала у прихильників захоплення. Вони засипали закоханих привітаннямми у коментарях.

"Це дівчинка", – коротко написала Кеті в публікації.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KATY PERRY (@katyperry)

Кеті Перрі та Орландо Блум мали одружитися в липні цього року в Японії. Проте через пандемію коронавірусу у світі їм довелося призупинити підготовку до весілля та перенести свято на невизначений термін. Пара обрала саме Японію, бо Перрі має особливі почуття до цієї країни та обожнює її культуру. Кеті дуже переймалася, що піде до вівтаря вагітною, проте вони з Орладно одружаться вже після народження дитини.

Автор: Кристина Кобак
Теги: Звездные родители Кети Перри Новости LifeStyle LifeStyle
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