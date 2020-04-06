Кэти Перри не переживает из-за предстоящих родов, – СМИ

Одна из самых известных голливудских пар – Кэти Перри и Орландо Блум – в ожидании появления первого общего ребенка. Инсайдеры рассказали, что певица не боится будущих родов и мечтает, чтобы карантин закончился к этому времени.

Как сообщает издание People со ссылкой на источники, пара в восторге от того, что у них будет девочка. Именно поэтому они объявили миру о поле ребенка очаровательным и радостным снимком Орландо Блума с розовым кремом на лице.

Читайте также: Кэти Перри и Орландо Блум перенесли свадьбу из-за коронавируса

"Они оба очень рады, что у них будет ребенок. И оба в восторге от того, что это девочка. Они счастливы, что сейчас могут сфокусироваться на таком удивительном и позитивном событии. Для них обоих это очень счастливый способ отвлечь свое внимание от событий в мире", – рассказал инсайдер.

Сейчас Кэти Перри и Орландо Блум находятся на карантине в своем доме в Лос-Анджелесе. Во время самоизоляции звезды уделяют большое внимание спорту и правильному питанию. В то же время инсайдер рассказывает, что пара обеспокоена пандемией коронавируса и надеется, что ситуация улучшится до родов артистки.

"Как и многие другие люди, они остаются дома. Кэти и Орландо пытаются заниматься спортом и хорошо питаться, чтобы быть здоровыми. Кэти очень надеется, что к тому времени, когда ребенок родится, ситуация с вирусом решится. Она не переживает за роды, но безусловно много об этом думает", – рассказал инсайдер.

Как известно, о первенце Кэти Перри объявила в клипе Never Worn White. Перед камерой певица позировала в полупрозрачном платье, не скрывавшем заметно округлившийся живот. По словам инсайдеров, Кэти Перри родит первенца уже летом 2020 года.

Для артистки этот ребенок будет первым. А вот у Орландо Блума уже есть сын Флинн от отношений с Мирандой Керр. Мальчик прекрасно общается с Кэти Перри и часто проводит со звездным отцом и его избранницей время.