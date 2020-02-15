Кэти Перри поделилась эксклюзивными кадрами с помолвки: эмоциональные снимки

Год назад в Голливуде появилось очередное звездное супружество 35-летней Кэти Перри и 43-летнего Орландо Блума. Совместные съемки пары – настоящая редкость, поэтому сторонники с нетерпением ждали эксклюзивные кадры. Кэти Перри решилась обнародовать фотографии только через год после помолвки.

День влюбленных – прекрасная возможность признаться в любви. Однако Орландо Блум и Кэти Перри имеют немало поводов для шумного празднования 14 февраля, ведь именно этот день навсегда изменил их судьбы.

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О роскошной помолвке пары известно много. Такому романтическому предложению может позавидовать чуть ли не каждая девушка, ведь знаменитый актер сделал предложение любимой на борту вертолета и устроил масштабную вечеринку в Лос-Анджелесе после того, как услышал заветное "да". От жениха американская певица получила кольцо с бриллиантом в четыре карата, стоимость которого оценивается в пять миллионов долларов (более 120 миллионов гривен).

Однако сторонники во всем мире могли только предположить, каким романтичным и эмоциональным был этот вечер. Через год после помолвки Кэти Перри все же поделилась эксклюзивными черно-белыми кадрами. Из фото видно, что на вечеринку Орландо Блум пригласил много гостей, а сами молодожены были переполнены чувствами и неповторимыми впечатлениями.

Год назад я сказала "да" жизни, любви и эволюции.. И нам, конечно, никогда не скучно,

– прокомментировала исполнительница.

Карди с помолвки Орландо Блума и Кэти Перри / Instagram / @katyperry

Стоит отметить, что недавно в интервью Vogue India Кэти Перри призналась, что нашла в Орландо Блуме духовного партнера, который помог ей утолить эмоциональную боль и страдания. Актер стал для певицы настоящим спасением в борьбе с внутренними противоречиями, ведь он тоже постоянно находится в поисках баланса и гармонии: "Орландо похож на мудреца. Когда мы впервые встретились, он сказал, что мы вытащим яд друг из друга, и мы действительно это делаем".

Напомним, что знаменитости начали встречаться еще в 2016 году. Сейчас Кэти Перри и Орландо Блум помолвлены. Однако одна из самых известных пар Голливуда никак не соберётся пойти к алтарю и в очередной раз переносит дату свадебной церемонии.