Кэти Перри получила почетное звание от королевской семьи

Популярная певица Кэти Перри стала приглашенной гостьей гала-ужина благотворительного фонда принца Чарльза. Именно там наследник престола объявил, что артистка будет амбассадором его проекта.

Как сообщает The Daily Mail, благотворительный вечер состоялся в Лондоне 5 февраля. На гала-ужин принц Чарльз пригласил известных меценатов и бизнесменов. Кроме этого, особой гостьей встречи стала певица Кэти Перри. Впоследствии стало известно, что артистка не будет выступать перед участниками ужина, а получила почетную работу от королевской семьи.

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Кэти Перри стала послом детского фонда принца Чарльза British Asian Trus. Организация оказывает социальную поддержку людям во всей Южной Азии и выступает против торговли детьми в Индии. Далее Кэти Перри будет публично представлять фонд и присоединится к борьбе против преступлений в отношении детей.

"Индия уже давно занимает особое место в моем сердце, и во время моего последнего визита в Мумбаи мне удалось встретиться с принцем Уэльским и другими лидерами фонда. Я была поражена их планом действий – от инициатив на местах к сбору средств. И для меня большая честь быть частью поиска решения этой проблемы", – поделилась Кэти Перри.

Интересно, что на гала-ужин артистка надела платье с достаточно провокационным декольте. Наряд Кэти Перри, который сверху был украшен черной сеткой, она выбрала из коллекции Stella McCartney. Очевидцы утверждают, что такое платье несколько смутило принца Чарльза, который не привык к таким провокациям от гостей его вечеринок.