Кэти Перри презентовала клип о расставании на песню Small Talk: видео

10 Читати новину українською
Кэти Перри
Кэти Перри / www.gettyimages.com

Американская певица Кэти Перри презентовала новый видеоклип на песню Small Talk, в сюжете которой говорится история расставания двух влюбленных, которые еще ищут пути для сближения.

Lyric-видео появилось на официальном YouTube-канале певицы 9 августа. Добавим, что песню певица написала в соавторстве с Чарли Путом, Иоганном Карлссоном и Джейкобом Кашером Гиндлином.

Читайте также: Кэти Перри оштрафовали за плагиат песни на три миллиона долларов: подробности

В композиции речь идет о переживаниях людей после разрыва и их воспоминаниях. "I just can't believe we went from to strangers to lovers to strangers" ("Я просто не могу поверить, что в жизни мы прошли путь от незнакомцев до любовников и снова к незнакомцам"), – говорится в песне.

Кэти Перри – Small Talk: смотрите видеоклип

Кроме того, накануне Кэти Перри презентовала клип на песню Never Really Over, в котором певица показала лечение от несчастной любви.

Кэти Перри – Never Really Over: смотрите видеоклип

 

blog_ava
Сильные грозы и ветер накроют Украину: в каких областях ждать непогоду
12 августа
24524
Теги: LifeStyle Музыка Кети Перри
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Антитренды лета-2019: топ-10 вещей, от которых нужно избавиться
12 августа 17:03 Антитренды лета-2019: топ-10 вещей, от которых нужно избавиться
Марта Вересюк 4987
Модные аксессуары лета-2019: что должно быть в гардеробе каждой девушки
12 августа 14:00 Модные аксессуары лета-2019: что должно быть в гардеробе каждой девушки
Юлія Турелик 1381
"Королева сердец": скелеты из шкафа идеальной мамы
12 августа 13:18 "Королева сердец": скелеты из шкафа идеальной мамы
Юлія Ліпенцева 360
Топ-5 аксессуаров пляжного лета: советы стилиста
12 августа 12:02 Топ-5 аксессуаров пляжного лета: советы стилиста
Юлія Девда 172
Популярные мировые десерты: проверьте свои знания классических сладостей
12 августа 11:21 Популярные мировые десерты: проверьте свои знания классических сладостей
Богданна Рибак 127
Новости
Больше новостей
Залиште відгук