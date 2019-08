Кэти Перри презентовала клип о расставании на песню Small Talk: видео

Американская певица Кэти Перри презентовала новый видеоклип на песню Small Talk, в сюжете которой говорится история расставания двух влюбленных, которые еще ищут пути для сближения.

Lyric-видео появилось на официальном YouTube-канале певицы 9 августа. Добавим, что песню певица написала в соавторстве с Чарли Путом, Иоганном Карлссоном и Джейкобом Кашером Гиндлином.

В композиции речь идет о переживаниях людей после разрыва и их воспоминаниях. "I just can't believe we went from to strangers to lovers to strangers" ("Я просто не могу поверить, что в жизни мы прошли путь от незнакомцев до любовников и снова к незнакомцам"), – говорится в песне.

Кэти Перри – Small Talk: смотрите видеоклип

Кроме того, накануне Кэти Перри презентовала клип на песню Never Really Over, в котором певица показала лечение от несчастной любви.

Кэти Перри – Never Really Over: смотрите видеоклип