Кэти Перри продала роскошный особняк за 9 миллионов долларов: фото дома

Знаменитой американской певице наконец удалось продать свое роскошное поместье на Голливудских холмах. За дом, площадью почти 700 квадратных метров, Кэти Перри получила 9 миллионов долларов.

Для Кэти Перри 2019 год однозначно начался очень успешно. Недавно она обручилась с британским актером Орландо Блумом, а в начале марта ей удалось продать свой роскошный особняк, который никто не покупал почти три года. Об этом сообщает иностранное издание Variety.

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Дом на Hollywood Hills был лишь одним поместьем из списка недвижимости Кэти Перри. Почему певица приняла такое решение, она не признается, однако о продаже она сообщила еще в 2016 году.

Площадь особняка и придомовая территория достигают почти 700 квадратных метров. В помещении находятся 4 спальни, 4 ванные комнаты, столовая, гостиная, кухня, спортзал и несколько гостевых.

Также во дворе есть зона барбекю, SPA и бассейн. Покупатель роскошного жилища будет жить рядом с такими соседями как Камерон Диаз, Мила Кунис, Дженнифер Лоуренс и Адель.



Дом Кэти Перри/ Variety



Дом Кэти Перри / Variety



Дом Кэти Перри/ Variety



Дом Кэти Перри/ Variety



Дом Кэти Перри / Variety



Дом Кэти Перри / Variety



Дом Кэти Перри / Variety



Дом Кэти Перри / Variety