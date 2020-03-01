Кэти Перри рассказала о подготовке к свадьбе: почему пара до сих пор не поженилась

Американская исполнительница получила предложение от Орландо Блума в День влюбленных еще год назад. Однако брать супружеские обеты влюбленные не спешат. Кэти Перри объяснила, что она не относится к тем невестам, которые мечтают надеть свадебное платье.

Полонники во всем мире ждут свадебную церемонию 35-летней Кэти Перри и 43-летнего Орландо Блума. Недавно пара отметила первую годовщину помолвки. В День влюбленных исполнительница поделилась эксклюзивными архивными кадрами с вечеринки, на которой получила предложение. Однако менять статус невесты на ответственную роль жены звезда не спешит.

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Для издания Stellar magazine Кэти Перри откровенно призналась, почему они с Орландо Блумом до сих пор не решились пойти к алтарю. Как заверила знаменитость, дело вовсе не в том, что они не готовы к общему будущему. Обе голливудские звезды просто не относятся к тем парам, которые подробно планируют торжество и ожидают официальное узаконивание отношений.

Кэти Перри причислила себя к категории невест, которые просто хотят быть счастливыми – bridechilla. Такая позиция артистки импонирует и ее избраннику. Самыми большими хлопотами предстоящего праздника она называет то, что на свадьбе они хотят собрать всех близких одновременно.

Дело даже не в вечеринке, а в том, чтобы собрать вместе людей, которые будут нас поддерживать в трудные минуты нашей жизни. Они будут, я знаю. Всегда так: сначала все очень классно, потом невероятно трудно,

– призналась исполнительница.



Фото с помолвки Орландо Блума и Кэти Перри / Instagram / @katyperry

Напомним, что Кэти Перри и Орландо Блум начали встречаться еще в 2016 году. Сейчас они только помолвлены. Однако одна из самых известных пар Голливуда никак не соберётся пойти к алтарю и в очередной раз переносит дату свадебной церемонии.