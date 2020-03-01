24 Канал Техно Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
more

Кэти Перри рассказала о подготовке к свадьбе: почему пара до сих пор не поженилась

- Читати новину українською

Американская исполнительница получила предложение от Орландо Блума в День влюбленных еще год назад. Однако брать супружеские обеты влюбленные не спешат. Кэти Перри объяснила, что она не относится к тем невестам, которые мечтают надеть свадебное платье.

Полонники во всем мире ждут свадебную церемонию 35-летней Кэти Перри и 43-летнего Орландо Блума. Недавно пара отметила первую годовщину помолвки. В День влюбленных исполнительница поделилась эксклюзивными архивными кадрами с вечеринки, на которой получила предложение. Однако менять статус невесты на ответственную роль жены звезда не спешит.

Читайте также: Кэти Перри потеряла сознание во время съемок шоу

Для издания Stellar magazine Кэти Перри откровенно призналась, почему они с Орландо Блумом до сих пор не решились пойти к алтарю. Как заверила знаменитость, дело вовсе не в том, что они не готовы к общему будущему. Обе голливудские звезды просто не относятся к тем парам, которые подробно планируют торжество и ожидают официальное узаконивание отношений.

Кэти Перри причислила себя к категории невест, которые просто хотят быть счастливыми – bridechilla. Такая позиция артистки импонирует и ее избраннику. Самыми большими хлопотами предстоящего праздника она называет то, что на свадьбе они хотят собрать всех близких одновременно.

Дело даже не в вечеринке, а в том, чтобы собрать вместе людей, которые будут нас поддерживать в трудные минуты нашей жизни. Они будут, я знаю. Всегда так: сначала все очень классно, потом невероятно трудно,
– призналась исполнительница.


Фото с помолвки Орландо Блума и Кэти Перри / Instagram / @katyperry

Напомним, что Кэти Перри и Орландо Блум начали встречаться еще в 2016 году. Сейчас они только помолвлены. Однако одна из самых известных пар Голливуда никак не соберётся пойти к алтарю и в очередной раз переносит дату свадебной церемонии. 

Великий пост 2020: календарь питания на каждый день
сегодня
Автор: Марина Джура
Теги: Звездные свадьбы Кети Перри LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 13:00 Фильмы марта: что посмотреть в кино в первый месяц весны
Марта Вересюк
29 февраля 12:10 5 новых лучших исторических фильмов
Марта Вересюк
29 февраля 10:13 Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году
Квітослава Туз
29 февраля 09:26 Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
Квітослава Туз
28 февраля 19:05 10 фильмов, которые можно посмотреть с девушкой
Марта Вересюк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук