Кэти Перри романтично отпраздновала 35-летие в Египте вместе с Орландо Блумом

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Кэти Перри и Орландо Блум
Кэти Перри и Орландо Блум / Instagram / @katyperry

Известная американская певица и композитор Кэтти Перри отпраздновала 35 день рождения в солнечном Египте. Вместе с ней отмечать маленький юбилей отправились ее возлюбленный Орландо Блум и еще 64 друга.

Фотографии из солнечного и теплого Египта Кэти Перри опубликовала на своей странице в инстаграме.

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Вполне вероятно, что празднование своего 35-летия известная певица запомнит на всю жизнь. Поскольку компания друзей, которая отправилась в праздничное путешествие вместе с ней, занимала почти половину посадочных мест достаточно большого самолета.

Да, Кэти Перри, ее любимый жених Орландо Блум, а также близкие друзья, которых было аж 64, провели в круизе по Нилу 10 дней. Однако, похоже, они настолько весело провели время, что певица забыла о соцсети и стабильных публикациях фото. Да первые кадры на фоне потрясающего заката она обнародовала лишь накануне.

Древние египтяне считали, что перед смертью нужно "взвесить" свое сердце. Вы готовы к переходу в загробный мир, только если оно легче, чем перо. Мама с детства называла меня перышком, и, я надеюсь, что мое сердце осталось таким же легким, как раньше, после всего сказанного и сделанного мной. Привет, мои 35 лет,
– прокомментировала яркие фото певица.


Фото: Instagram / @katyperry

Стоит отметить, что на своей странице в инстаграме некоторыми общими кадрами поделился один из присутствующих друзей Маркус Молинари. На его снимках позировала большая компания друзей Кэти Перри.

 


Фото: Instagram / @markusmolinari

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Теги: LifeStyle Звездные дни рождения Кети Перри
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