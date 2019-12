Кэти Перри воспроизвела элемент сексуального шоу Диты фон Тиз: видео клипа

Популярная американская певица Кэти Перри подготовила для поклонников особый сюрприз. Артистка представила рождественский клип на песню Cozy Little Christmas, в котором показала эпатажный элемент шоу бурлеск-дивы Диты фон Тиз.

Праздничный ролик появился на ютуб-канале Кэти Перри и сразу же привлек внимание всех меломанов. В ролике знаменитая певица показала настоящие каникулы для Санта-Клауса, который посетил ее дом.

Кэти Перри решила создать атмосферное праздничное видео, поэтому примерила несколько рождественских образов, которые отличились пикантностью. Кроме этого, артистка использовала в ролике образ легендарной Диты фон Тиз. В клипе зрители смогут увидеть большой бокал с молоком, в котором купается Кэти Перри. Именно этот номер является одним из самых эффектных моментов шоу королевы бурлеска Диты фон Тиз. Однако певица решила заменить сексуальный образ танцовщицы на рождественский комбинезон.

Кэти Перри повторила элемент шоу Диты фон Тиз

Но не обошлось и без эпатажа. На одном из кадров Кэти Перри появилась топлесс.

Санта-Клаус также предстает перед зрителями в нетипичном наряде. В частности, свой знаменитый костюм он поменял на гавайскую рубашку и соломенную шляпу. Вместе с Кэти Перри он отдыхает в бассейне, ходит в сауну и участвует в веселой вечеринке.

Смотрите новый клип Кэти Перри – Cozy Little Christmas: видео

Кэти Перри - Cozy Little Christmas: текст новой песни

Everybody's in a hurry, in a flurry

Shopping 'til they're droppin' in the snow

Kids are cryin', dogs are barkin'

Catching up with folks we barely know

Sure it's madness, but it's magic

As soon as you hang up the mistletoe

'Cause you're the reason for the season

No, we don't need to keep up with the Jones

Our love is something priceless

Припев:

I don't need diamonds, no sparkly things (no, oh, oh, oh, oh)

'Cause you can't buy this a-feeling (no, oh, oh, oh, oh)

Nothing lights my fire or wraps me up, baby, like you do

Just want a cozy, a cozy little Christmas here with you

So, Mr. Santa (Mr. Santa)

Take the day off (take the day off)

Get a massage (get a massage)

'Cause we've got this one all under control

A little whiskey (a little whiskey)

We're getting frisky (ooh!)

And slow dancing to Nat King Cole

No, we ain't stressin' (we ain't stressin')

Just caressin' (mm-hmm)

Warming up our popsicle toes

Nothing's missin' (nothing's missin')

'Cause you're a blessin' ('cause you're the blessin')

Yet, you're the only one I'm wishing for

Our love is something priceless

Припев:

I don't need diamonds, no sparkly things (No, oh, oh, oh, oh)

'Cause you can't buy this a-feeling (No, oh, oh, oh, oh)

Nothing lights my fire or wraps me up, baby, like you do

Just want a cozy, a cozy little Christmas here with you

I don't need anything

Take back all the Cartier, and the Tiffany's and the Chanel

Well, can I keep that Chanel? Please?

No, no, no, no



I don't need diamonds, no sparkly things (No, oh, oh, oh, oh)

'Cause you can't buy this a-feeling (No, oh, oh, oh, oh)



Nothing lights my fire or wraps me up, baby, like you do

Just want a cozy, a cozy little Christmas here with you

Just you and me, under a tree

A cozy little Christmas here with you