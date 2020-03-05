Кэти Перри впервые станет мамой

Американская поп-исполнительница Кэти Перри неожиданно заявила о своей беременности! В новом видеоклипе на песню Never Worn White 35-летняя звезда показала округлившийся живот.

Известно, что сейчас Кэти Перри невеста Орландо Блума. В 2019 году он даже сделал ей предложение женитьбы, но, похоже, пара решила отложить свои планы на свадьбу, поскольку они теперь находятся в ожидании общего ребенка. Блум уже воспитывает девятилетнего сына Флинна от бывшей жены, модели Миранды Керр, а вот для Кэти этот ребенок станет первым.

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4 марта американская звезда выпустила новый видеоклип, в котором предстала в нежных весенних образах – в платье из цветов и белом макси-платье, в котором можно было разглядеть округлый живот. Но занавес беременности Кэти решила приоткрыть на последних секундах клипа, где предстала в нежном прозрачном платье. Там она обнимала и гладила свой округлый живот.

Кэти Перри – Never Worn White: смотреть видео онлайн

СМИ взорвались радостной новостью, а комментаторы в социальных сетях не перестают поздравлять 35-летнюю певицу и 43-летнего актера с ожиданием ребенка. К слову, новая песня Never Worn White посвящена незамужней девушке, которая находится в ожидании больших жизненных перемен.



Беременная Кэти Перри в видеоклипе Never Worn White / Скриншот из видео



Беременная Кэти Перри в видеоклипе Never Worn White / Скриншот из видео

Добавим, что новость о беременности Кэти Перри также подтвердила во время прямого эфира в инстаграме. "Мы взволнованы и счастливы", – заявила певица, отметив, что это был секрет, которой ей пришлось скрывать дольше всего в жизни.

.@KatyPerry confirms she is expecting her first child with fiancé Orlando Bloom after revealing baby bump at the end of her #NeverWornWhite music video. pic.twitter.com/K6xSivnGcB — Pop Crave (@PopCrave) March 5, 2020

Что известно о романе Блума и Перри? Знаменитости начали встречаться еще в 2016 году, а признание состоялось в феврале 2019 года. Впрочем, их роман не всегда был идеальным – в феврале 2017-го Орландо Блум и Кэти Перри объявили о разрыве, а уже в августе того же года посетили концерт Эда Ширана. Поэтому за развитием романтических отношений с интересом наблюдали все журналисты западных СМИ. В декабре прошлого года инсайдеры СМИ рассказывали, что долгожданную церемонию бракосочетания пара решила перенести, поскольку они никак не могут сойтись во мнении относительно места проведения. Впрочем, теперь можно подозревать, что причиной на самом деле стала беременность певицы, потому звезды решили не спешить с организацией свадьбы.