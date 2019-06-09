Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт сыграли тайную свадьбу: первые фото

Старшая дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин и звезда фильмов "Стражи Галактики" и "Мир юрского периода" Крис Пратт поженились. Об этом свидетельствуют фотографии, которые папарацци обнародовали в издании People 8 июня.

После года отношений голливудская парочка все же узаконила свои отношения и обменялась свадебными клятвами на частном ранчо в Монтесито в Калифорнии. Для 29-летней Кэтрин это было первое замужество, в то время как для 39-летнего Криса – второе. У него есть шестилетний сын Джек от первого брака с актрисой Ханной Фарис, с которой он развелся в 2017 году после восьми лет брака.

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На свадьбе присутствовали ближайшие друзья и родственники, а сама вечеринка была закрытой для СМИ. Из-за высоких мер безопасности охранники закрывали молодоженов зонтиками от камер журналистов, карауливших возле имения. Но некоторым папарацци все же удалось сделать несколько снимков.

Следовательно, на фотографиях можно увидеть, что невеста Кэтрин надела нежное приталенное платье белого цвета с пристегнутым к спине длинным шлейфом. На ее голове красовалась фата, а за прическу она выбрала нежные локоны. Крис в это же время одел классический черный костюм со светло-синим галстуком.

Журналисты добавляют, что место церемонии было украшено множеством цветов и зеленью, а все выглядели очень счастливыми. После церемонии гостям подавали коктейли и предлагали свежие овощи и ягоды на поляне под сопровождение оркестра.

Что известно о романе Криса Пратта и Кэтрин Шварценеггер?Звездная пара впервые засветилась на прогулке в Санта-Барбаре еще в июне 2018 года. В СМИ эта новость разлетелась очень стремительно, однако комментировать романтические отношения как Крис, так и Кэтрин отказывались. Через полгода звезды решились рассказать миру о своем романе, опубликовав в сети совместные фото. А уже через месяц Кэтрин Шварценеггер сверкала с роскошным обручальным кольцом от Криса Пратта. Звездный отец Арнольд Шварценеггер очень благосклонно относится уже к своему зятю и желает своей дочери лишь наибольшего счастья рядом с любимым избранником.