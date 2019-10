Кэтрин Зета-Джонс впервые снялась в рекламе со своей 16-летней дочерью: фото

Знаменитая голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс покорила сеть ее общим снимками с дочерью Кэрис. Вместе с 16-летней девочкой она стала лицом рекламной кампании бренда Fendi.

Как известно, бренд Fendi отмечает 10-летие создания сумки Peekaboo. Это знаковое событие для итальянской компании, поэтому дизайнеры ввели особые рекламные проекты, к которым привлекли знаменитостей, в частности, Ким Кардашян и Крис Дженнер, Кьяру Ферраньи и Fedez. Таким образом авторы рекламных роликов стремились показать разные поколения, делая акцент на особой связи между людьми и вещами. К проекту Me and My Peekaboo присоединились и Кэтрин Зета-Джонс и ее дочь Кэрис.

Читайте также: Когда еще не было Instagram, – Ольга Сумская поделилась архивными снимками

Знаменитые красавицы приняли участие в рекламной фотосессии и минифильме Fendi. Съемки проходили в Риме, поэтому, кроме стильного наряда и аксессуаров, зрители смогут увидеть и невероятную архитектуру Италии. Кэтрин Зета-Джонс и Кэрис позировали перед камерами с сумками Peekaboo в различных цветах и ​​размерах, демонстрируя свои гармоничные отношения.

Нам было так весело на съёмочной площадке! Наше чувство юмора очень похоже, поэтому мы всегда смеемся, когда делаем что-то вместе. Она, честно говоря, самый смешной человек, которого я знаю,

– поделилась эмоциями от съемки Кэрис Зета-Дуглас.

Сейчас эффектные фото Кэтрин Зеты-Джонс и ее 16-летней дочери заполонили сеть, а сторонники заметили невероятную схожесть двух красавиц.