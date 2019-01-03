Кэтрин Зета-Джонс засветила платье-вышиванку от украинского дизайнера: яркие фото

74 Читати новину українською
Кэтрин Зета-Джонс надела украинское платье-вышиванку
Кэтрин Зета-Джонс надела украинское платье-вышиванку / www.newbeauty.com

Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс пополнила ряды звезд, которые одели вещи от украинских брендов. Во время отдыха она засветила стильное платье-вышиванку.

Как известно, рождественско-новогодние праздники Кэтрин Зета-Джонс и ее муж Майкл Дуглас решили провести на Кубе. В путешествие они взяли с собой детей – 18-летнего Дилана и 15-летнюю Кэрис.

Читайте также: Какие знаменитости засветились в нарядах украинских брендов: интересная подборка

Для семейного отдыха звездные супруги выбрали нетуристический остров Роатан, где Кэтрин и Майкл не переживают из-за приватности. Но даже без папарацци Кэтрин Зета-Джонс радостно делится с поклонниками яркими кадрами с Кубы. В Instagram-stories звезда опубликовала совместное фото, которое показывает семейную идиллию.

Кетрін Зет-Джонс з чоловіком Майклом Дугласом та дітьми
Кэтрин Зета-Джонс с мужем Майклом Дугласом и детьми / Instagram / @catherinezetajones

Кроме этого, актриса поделилась романтическим снимком с Майклом Дугласом. На фото мужчина нежно обнимает Кэтрин Зета-Джонс. Для волшебного фото она выбрала белое мини-платье с вышивкой. Наряд принадлежит украинскому бренду Vita Kin. Свой пляжный образ Кэтрин Зета-Джонс дополнила стильной шляпой и очками.

Любовь в раю, – лаконично подписала снимок актриса.

Стоит отметить, что Кэтрин Зета-Джонс не первая голливудская звезда, которая примеряла украинскую вышиванку. Среди ценителей отечественных брендов – Дита фон Тиз, Хэлли Берри, Кейт Мосс, Сальма Хайек, Мадонна.

Теги: LifeStyle Голливуд Отдых Стиль и мода Куба
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что такое кутья: история, виды и секреты приготовления
4 января 17:45 Что такое кутья: история, виды и секреты приготовления
707
Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
4 января 16:30 Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
7451
Кутья на минералке с виноградным соком: как Сочельник готовят в разных регионах Украины
4 января 14:03 Кутья на минералке с виноградным соком: как Сочельник готовят в разных регионах Украины
Альона Захарова 870
Что подарить родным и близким на Рождество: оригинальные идеи
4 января 10:20 Что подарить родным и близким на Рождество: оригинальные идеи
664
Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
3 января 20:30 Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
67012
Самые интересные книги 2018 года, которые точно нельзя пропустить
2 января 21:02 Самые интересные книги 2018 года, которые точно нельзя пропустить
Євгенія Мазур 711
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук