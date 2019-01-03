Кэтрин Зета-Джонс засветила платье-вышиванку от украинского дизайнера: яркие фото

Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс пополнила ряды звезд, которые одели вещи от украинских брендов. Во время отдыха она засветила стильное платье-вышиванку.

Как известно, рождественско-новогодние праздники Кэтрин Зета-Джонс и ее муж Майкл Дуглас решили провести на Кубе. В путешествие они взяли с собой детей – 18-летнего Дилана и 15-летнюю Кэрис.

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Для семейного отдыха звездные супруги выбрали нетуристический остров Роатан, где Кэтрин и Майкл не переживают из-за приватности. Но даже без папарацци Кэтрин Зета-Джонс радостно делится с поклонниками яркими кадрами с Кубы. В Instagram-stories звезда опубликовала совместное фото, которое показывает семейную идиллию.



Кэтрин Зета-Джонс с мужем Майклом Дугласом и детьми / Instagram / @catherinezetajones

Кроме этого, актриса поделилась романтическим снимком с Майклом Дугласом. На фото мужчина нежно обнимает Кэтрин Зета-Джонс. Для волшебного фото она выбрала белое мини-платье с вышивкой. Наряд принадлежит украинскому бренду Vita Kin. Свой пляжный образ Кэтрин Зета-Джонс дополнила стильной шляпой и очками.

Любовь в раю, – лаконично подписала снимок актриса.

Стоит отметить, что Кэтрин Зета-Джонс не первая голливудская звезда, которая примеряла украинскую вышиванку. Среди ценителей отечественных брендов – Дита фон Тиз, Хэлли Берри, Кейт Мосс, Сальма Хайек, Мадонна.