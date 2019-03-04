Кэтти Перри рассказала об общей любви, которая свела ее с Орландо Блумом

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Кэти Перри и Орландо Блум
Кэти Перри и Орландо Блум / Instagram / @worldmusicawards

Популярная американская певица Кэти Перри рассказала о любви, которая является общей для нее и ее будущего мужа. Как оказалось, на первом свидании с певицей голливудский актер Орландо Блум хотел забрать ее еду.

34-летняя Кэти Перри и 42-летний Орландо Блум сообщили о помолвке около месяца назад. После официального заявления звезд стало известно, что однажды певице пришлось выкупить лот-свидание с ее будущим мужем.

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А накануне, в эфире программы American Idol, Кэти Перри рассказала о любви ее мужа к такой же пищи, которую любит она.

Я познакомилась с бойфрендом благодаря In-N-Out. Мы были на "Золотом глобусе", но тогда еще не встречались. Я попросила своего охранника захватить 10 бургеров из In-N-Out. Когда он их привез, знаете, что я увидела? Руку моего бойфренда (хотя он даже не сидел за нашим столом), который потянулся, чтобы их взять. И тогда я подумала: "Эй, это же мой бургер",
– вспомнила она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KATY PERRY (@katyperry)

 

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Теги: Голливуд LifeStyle Музыка Звездные свадьбы Звездные романы Кети Перри
Источник: LifeStyle 24
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