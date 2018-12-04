"Кэжуал", ретро и леди: три невероятных образа Энн Хэтэуэй в новом сериала "Современная любовь"

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Энн Хэтэуэй в новом сериала "Современная любовь"
Энн Хэтэуэй в новом сериала "Современная любовь" / Instagram/ @instylemagazine

Оскароносная актриса Энн Хэтэуэй любительница экспериментов не только со своей внешностью, но и с имиджем. В сериале "Современная любовь" она ярко демонстрирует, какой разнообразной может быть женщина, и что ей к лицу любой образ.

Корпорация Amazon, снимающая киноленту "Властелин колец", активно проводит съемки сериала-антологии Modern love ("Современная любовь"). В главной роли любовной картины харизматичная Энн Хэтэуэй.

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Известно, что сериал будет состоять из восьми эпизодов, в которых авторы покажут нам все сложности любви, но в то же время всю красоту этого чувства. За основу киноленты взяты колонка из газеты New York Times и подкасты, в которых специалисты рассказывают об исследованиях на тему любви.

В сети появились снимки трех образов главной героини на улицах Нью-Йорка в образах стильной дивы из 70-х. Первый образ актрисы был похож на повседневный стиль. На ней было платье до колен, на котором сочетались коричневый, розовый и белый оттенки, для верхней одежды она выбрала оранжевого цвета дубленку и сапоги на каблуке в тон. В таком образе она легко танцевала в центре Нью-Йорка.

Енн Гетевей в новому серіалі
Повседневный стиль Энн Хэтэуэй в сериале "Современная любовь" / Instagram / @annehathawaynews

Енн Гетевей
Актриса танцует в центре Нью-Йорка на съемках киноленты / Instagram / @annehathawaynews

Во втором образе главной героини преобладает элегантность и изысканность, и она снова гуляет по улицам города. Энн одета в платье с бантом на шее и яркое оранжевое пальто, которое соединила с бирюзовым беретом. Он добавил особый французский шарм.

Енн Гетевей
Второй образ Энн Хэтэуэй на съемках сериала "Современная любовь" / Instagram / @annehathawaynews

Следующий наряд актрисы поразил ее поклонников больше всего. Темно-зеленое укороченное пальто в сочетании с белыми брюками-клеш просто невероятно подходило рыжеволосой героине. Ее образ дополнил серебряный клатч, белый меховой берет и коричневая обувь на высокой платформе.

Енн Гетевей
Третий наряд Энн Хэтэуэй для Modern love ("Современная любовь") / Instagram / @gettyentertainment

Енн Гетевей
Энн Хэтэуэй на съемках / Instagram / @annehathawaynews

Напомним, недавно в сети появились первые фото со съемок сериала "Современная любовь" в Нью-Йорке. На фотографиях рыжеволосая и обаятельная Энн Хэтэуэй, одетая в розовое пальто, джинсы и белые кроссовки, едет по центру города на велосипеде.

Теги: LifeStyle Кино Мода Голливуд
Источник: 24 канал
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