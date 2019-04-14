"Кладбище домашних животных": экранизация самого страшного романа Стивена Кинга

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"Кладбище домашних животных"
"Кладбище домашних животных" / IMDb

Когда страшные вещи происходят за пределами понимания зрителя, а ритуалы не укладываются в логику и не нуждаются в объяснении. Произведение из-под пера старого доброго Кинга в который раз оказывается на киноэкранах.

После большого коммерческого успеха кинговского "Оно" в прокате, логично, что интерес к экранизациям романов известного писателя вырос. Согласно мнению самого Стивена Кинга, "Кладбище домашних животных" – единственный роман, который действительно его напугал. Трудно оспорить жуть произведения. Кроме того, история типично "кинговская" и тяготеет к "олдскульным" временам, когда автор еще оживлял трупов, призывал темных духов и использовал все свои канонические приемчики, которые так сильно ассоциируются у фанатов с его творчеством.

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Кладовище домашніх тварин
"Кладбище домашних животных": официальный кадр из фильма

Семья Крид (не того, что боксер) переселяется в небольшой городок посреди условного "нигде", где их ждет милый большой дом в зарослях с "Кладбищем домашних животных" на заднем дворе (с "кровосисями", ага). Дети сделали причудливую, грамматически неправильную табличку, чтобы обозначить участок, где на протяжении многих лет хоронят своих домашних любимцев. А во время похорон животных дети носят не особо оптимистичные маски животных и оттаптывают своими ножками странный похоронный ритуал под барабанный ритм.

"Кладбище домашних животных" уже екранизировали, в 1989-м. С тех пор прошло немало времени и освежили историю несильно. Немного изменились нюансы (видимо, чтобы порадовать тех, кто читал книгу или видел первую экранизацию), но общее настроение остался неизменным. И это даже хорошо, так как "Кладбище домашних животных" выглядит как затерянный элемент древности среди современных фильмов ужасов.

Кладовище домашніх тварин
"Кладбище домашних животных": официальный кадр из фильма

Кино работает исключительно на подачу истории из книги. Забудьте о том, что у людей уже есть интернет, который ловит чуть ли не в каждой глуши. Не обращайте внимания, что герои не знают границ своего участка, словно информацию надо искать в архивах, которые давно сгорели вместе с их хранителем. Игнорируйте тот факт, что они не погуглили свой новый дом до того, как его приобрести. Эта история не для того. Она для чистой наслаждения "олдскульным" Кингом с его домами посреди леса, где когда-то в восьмидесятых можно было неделями сидеть без телефона, потому что где-то после грозы упал один столб с коммуникациями. В этом есть свой шарм и киноэкранам не хватало подобных историй.

Архаичное кино понравится читателям Кинга, а любители жанра заценят его атмосферность. Не берите с собой детей и не ждите жизнерадостных кадров. Это, черт возьми, типичный Кинг, вы на такое не за оптимизмом ходите. Рейтинг ленты на IMDb – 6,2, а возрастное ограничение – 16 лет.

Кладбище домашних животных 2019: смотрите трейлер

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Все фото: IMDb

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Автор: Юлія Ліпенцева
Теги: Голливуд LifeStyle Публикации Статьи Кино
Источник: LifeStyle 24
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