Кладбище заброшенных замков: как выглядит заброшенный элитный поселок в Турции

Как выглядит заброшенное поселение в Турции, где вместо обычных домов сотни брошенных сказочных замков.

Незаурядное зрелище сняли с высоты птичьего полета, пишет Dezeen.

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587 домов-замков в роскошном жилом поселении Бурдж-эль-Бабе, в турецкой провинции Болу, остались стоять никому ненужными, после того, как компания-застройщик обанкротилась.



Заброшенные замки простаивают в турецком поселении

Сказочный городок с виллами, рассчитанными на богатых иностранцев, начали строить в 2014 году. Однако со временем клиенты стали отказываться от покупки такой недвижимости.

Вместо элитных загородных домов инвесторы, среди которых были преимущественно богачи из Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, увидели типичную застройку из одинаковых сооружений в виде псевдозамков.



Как выглядит деревня с заброшенными замками с высоты

Общая стоимость проекта составляла более 200 миллионов долларов, покупателям каждый дом предлагали купить за сумму от 400 до 500 тысяч долларов.

Элитный поселок с заброшенными замками в Турции: смотрите видео