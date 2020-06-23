Классическая Великобритания: удивительные фото
Великобритания уже готова принять украинских туристов, ведь ситуация в стране с коронавирусом стабильная. 24 канал собрал подборку самых интересных мест, которые стоит посетить.
Великобритания и другие четыре страны, такие как: Турция, Беларусь, США, Албания, дают возможность путешествовать украинскому туристу. Редакция 24 канала рассказывает об интересных местах в Великобритании, которые погрузят вас в атмосферу страны.
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Что посмотреть в Великобритании
Биг-Бен в Лондоне
Часовая башня Вестминстерского дворца в Лондоне имеет туристическое название Биг-Бен. Изначально Биг-Беном называли самый большой из пяти колоколов, но часто путали и относили это название и к часам, и к самой часовой башне.
Саму башню построили еще в 1858 году. Высота – 96,3 метра, а часы расположены на высоте 55 метров.
Циферблаты часов смотрят на все четыре стороны мира, а часовые стрелки сделаны из чугуна, минутные – из меди.
Биг-Бен / Фото: hotel-kaskad.dn.ua
"Лондонский глаз"
"Лондонский глаз" – одно из крупнейших обзорных колес в мире, имеет высоту 135 метров. Чтобы построить "Лондонский глаз" по проекту супругов Дэвида Маркса и Джули Барфилд, понадобилось шесть лет.
До 2006 года это сооружение было самым высоким колесом обзора в мире.
London Eye имеет 32 закрытых кабинки, где могут уместиться 25 пассажиров, а полный оборот длится 30 минут.
Колесо обозрения в Лондоне / Фото: ozi.pp.ua
Тауэрский мост
В центре Лондона над рекой Темзой расположился Тауэрский мост, который открыли еще в 1894 году.
Этот мост – это проект Горация Джонса. Длина – 244 метра, пролет между башнями длиной 61 метр. А два подъемных крыла, которые служат для пропуска судов, могут быть разведены на угол 83 градуса.
Тауэрский мост в Лондоне / Фото: walldeco.ua
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Стоунхендж
Стоунхендж или "висячие камни" – это постройка, которая состоит из нескольких огромных камней. Один камень может достигать высоты 8,5 метра.
Каменные глыбы выдолбили в горной породе Презелийских гор и доставляли сюда за 300 километров. Кто и зачем это делал – до сих пор неизвестно.
Распространенная гипотеза утверждает, что мегалит был построен древними кельтскими жрецами – друидами и использовался как храм небесных светил, но она не согласуется с установленным археологами возрастом дольменов – 3-5 тысяч лет до нашей эры.
Висячие камни / Фото: planetofhotels.com
Замок Бомарис
В графстве Англси в Уэльсе есть средневековый замок, который начали строить в 1295 году. Один из замков построил король Эдуард І для того, чтобы усилить английское влияние в Уэльсе.
Замок получил название от местности Бомарис, которая переводится с нормано-французского "Красивое болото".
Замок в Уэльсе / Фото: аbout-planet.ru
Музей викингов
Музей викингов в Великобритании называется "Йорвик", ведь он был создан Йоркским археологическим Фондом на месте Коппергейтского городища, древнейшего поселения викингов.
Фонд проводил здесь раскопки в течение четырех лет с 1976 года. Археологи нашли сохранившиеся фрагменты деревянных домов и мастерских, загонов для скота, туалетов и ограждений, а также различные металлы, технику и ткань. В целом нашли 40 тысяч предметов.
После раскопок было решено восстановить часть древнего города викингов.
Музей викингов / Фото: danhostel-ribe.dk
Нужна ли виза для въезда в Великобританию?
- На официальном сайте нужно заполнить визовую анкету, ведь Великобритания не входит в Шенгенскую зону.
- Вся необходимая информация есть на сайте посольства страны. За ускоренное оформление нужно заплатить 130 евро.
- Вам назначат время, когда нужно приехать лично и подать документы.
Ценовые критерии:
- туристическая виза в Лондон – 115 евро, консульский сбор. Документ действует 6 месяцев.
- виза на 1 или 2 года стоит 420 евро;
- на 5 лет – 763 евро;
- на 10 лет – 955 евро.