Великобритания уже готова принять украинских туристов, ведь ситуация в стране с коронавирусом стабильная. 24 канал собрал подборку самых интересных мест, которые стоит посетить.

Великобритания и другие четыре страны, такие как: Турция, Беларусь, США, Албания, дают возможность путешествовать украинскому туристу. Редакция 24 канала рассказывает об интересных местах в Великобритании, которые погрузят вас в атмосферу страны.

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Что посмотреть в Великобритании

Биг-Бен в Лондоне

Часовая башня Вестминстерского дворца в Лондоне имеет туристическое название Биг-Бен. Изначально Биг-Беном называли самый большой из пяти колоколов, но часто путали и относили это название и к часам, и к самой часовой башне.

Саму башню построили еще в 1858 году. Высота – 96,3 метра, а часы расположены на высоте 55 метров.

Циферблаты часов смотрят на все четыре стороны мира, а часовые стрелки сделаны из чугуна, минутные – из меди.



Биг-Бен / Фото: hotel-kaskad.dn.ua

"Лондонский глаз"

"Лондонский глаз" – одно из крупнейших обзорных колес в мире, имеет высоту 135 метров. Чтобы построить "Лондонский глаз" по проекту супругов Дэвида Маркса и Джули Барфилд, понадобилось шесть лет.

До 2006 года это сооружение было самым высоким колесом обзора в мире.

London Eye имеет 32 закрытых кабинки, где могут уместиться 25 пассажиров, а полный оборот длится 30 минут.



Колесо обозрения в Лондоне / Фото: ozi.pp.ua

Тауэрский мост

В центре Лондона над рекой Темзой расположился Тауэрский мост, который открыли еще в 1894 году.

Этот мост – это проект Горация Джонса. Длина – 244 метра, пролет между башнями длиной 61 метр. А два подъемных крыла, которые служат для пропуска судов, могут быть разведены на угол 83 градуса.



Тауэрский мост в Лондоне / Фото: walldeco.ua

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Стоунхендж

Стоунхендж или "висячие камни" – это постройка, которая состоит из нескольких огромных камней. Один камень может достигать высоты 8,5 метра.

Каменные глыбы выдолбили в горной породе Презелийских гор и доставляли сюда за 300 километров. Кто и зачем это делал – до сих пор неизвестно.

Распространенная гипотеза утверждает, что мегалит был построен древними кельтскими жрецами – друидами и использовался как храм небесных светил, но она не согласуется с установленным археологами возрастом дольменов – 3-5 тысяч лет до нашей эры.



Висячие камни / Фото: planetofhotels.com

Замок Бомарис

В графстве Англси в Уэльсе есть средневековый замок, который начали строить в 1295 году. Один из замков построил король Эдуард І для того, чтобы усилить английское влияние в Уэльсе.

Замок получил название от местности Бомарис, которая переводится с нормано-французского "Красивое болото".



Замок в Уэльсе / Фото: аbout-planet.ru

Музей викингов

Музей викингов в Великобритании называется "Йорвик", ведь он был создан Йоркским археологическим Фондом на месте Коппергейтского городища, древнейшего поселения викингов.

Фонд проводил здесь раскопки в течение четырех лет с 1976 года. Археологи нашли сохранившиеся фрагменты деревянных домов и мастерских, загонов для скота, туалетов и ограждений, а также различные металлы, технику и ткань. В целом нашли 40 тысяч предметов.

После раскопок было решено восстановить часть древнего города викингов.



Музей викингов / Фото: danhostel-ribe.dk

Нужна ли виза для въезда в Великобританию?

На официальном сайте нужно заполнить визовую анкету, ведь Великобритания не входит в Шенгенскую зону. Вся необходимая информация есть на сайте посольства страны. За ускоренное оформление нужно заплатить 130 евро. Вам назначат время, когда нужно приехать лично и подать документы.

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