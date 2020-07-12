Ведущий проекта "Холостяк" станет отцом в третий раз уже в конце этого года. Григорий Решетник заверил, что беременность жены была запланированной, а семья узнала о будущем пополнении после отпуска на Мальдивах.

На днях Григорий Решетник объявил, что станет многодетным отцом. Сейчас его жена Кристина беременна третьим малышом. Звездный муж вместе с любимой дали откровенное интервью для канала "СТБ", которое появилось на личной странице ведущего в инстаграме.

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Как Григорий Решетник узнал о беременности жены?

Ведущий рассказал, что о беременности жены узнал во время карантина в Украине. Друзья супруги шутят, что на пополнение в семье повлияла длительная изоляция. Однако шоумен уверяет, что новая жизнь зародилась значительно раньше. Накануне вспышки коронавируса семья Григория Решетника отправилась в отпуск на Мальдивы, и именно это путешествие они связывают с предстоящим рождением третьего ребенка.

Мы очень классно отдохнули на Мальдивах. Где-то там аист нас сопровождал, а потом во время спокойных карантинных будней Кристинка заявила, что надо сделать тест на беременность,

– вспомнил Григорий Решетник.

Сама же Кристина призналась, что аист был рядом с их домом на Мальдивах в течение 12 дней. Она делилась этим в соцсетях, а близкие и родные были убеждены, что пара привезет в Украину третьего малыша.

О ком мечтают супруги?

Сейчас Григорий Решетник вместе с женой воспитывают двух сыновей – Ивана и Дмитрия. Если во время второй беременности пара мечтала о появлении девочки, то в этот раз их желания изменились. Теперь Кристина хочет родить еще одного мальчика, а ведущий уверяет, что будет любить как сына, так и дочку. Пол ребенка супруги узнают на УЗИ только на следующей неделе, однако будущий многодетный отец уже готовится к этому событию и стремится увидеть все на собственные глаза крупным планом.