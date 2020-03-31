24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Клаудия Шиффер украсила британский глянец: сексуальные фото модели

- Читати новину українською
Клаудия Шиффер в эротической съемке / www.elle.com

49-летняя Клаудия Шиффер стала главной звездой британского журнала Elle. Модель примерила пикантные образы, засветив свою роскошную фигуру.

Журнал с непревзойденной Клаудией Шиффер поступит в продажу уже в апреле 2020 года. А пока представители Elle подогрели интерес к выпуску, опубликовав фрагменты откровенного интервью и фотосессии.

Жарко Модель Деми Роуз обнажила ягодицы в бикини: эротические фото 18+

Клаудия Шиффер появилась на обложке глянца в топе и шортах с завышенной талией. Манекенщица призналась, что всегда привлекала внимание людей своей внешностью. Однако на пике популярности увидела, как ее красота заставляла поклонников прибегать к безумным действиям.

"Это было безумие, я чувствовала себя рок-звездой. Я даже не могла спокойно дойти до своей машины без охранников, которые помогали прокладывать путь. У меня была охрана на каждом показе. Бывало, что я выходила на подиум, а по возвращению обнаруживала, что мое нижнее белье пропало", – рассказала Клаудия Шиффер.


Клаудия Шиффер украсила британский глянец / Elle UK

Кроме этого, 49-летняя красавица призналась, что смирилась с тем, что стареет. Клаудия Шиффер не расстраивается из-за этого и охотно наблюдает за новым поколением манекенщиц на подиумах.

"В свое время я получала огромное количество комплиментов. Затем я просто перешла к другому этапу и начала двигаться дальше. Тебя не обязаны всю жизнь считать красивой. Хорошо, что это было, но пришло время передать эстафету следующему поколению. Для меня это вполне естественно. Нет никакой зависти или ревности. Если бы мне сейчас предложили принять волшебную таблетку молодости, от которой я бы снова стала выглядеть на 20 лет, я бы отказалась", – отметила она.

Да и в 49 лет Клаудия Шиффер выглядит великолепно, подтверждающие новые фото, сделанные для Elle.

Непревзойденная Клаудия Шиффер / Elle UK

Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Мода Эротика
Комментарии

Читайте также

сегодня , 10:49 Лучшие поздравления с днем Ангела в прозе и стихах
Новини культури 77714
сегодня , 18:01 Что приготовить на ужин быстро и легко: рецепты блюд
Food and Drinks 108144
сегодня , 20:02 Как аккуратно почистить гранат: три способа
Food and Drinks 11195
сегодня , 19:03 5 лучших комедий 2018-2019 годов по мнению зрителей: яркая подборка
Кіно 11492
сегодня , 10:20 Коронавирус в Украине: количество больных – 549
Лікування 153786
сегодня , 14:26 Врачи "скорой" на Херсонщине распаковали помощь из Китая: интересные фото и видео
Новини України 19911
сегодня , 11:03 "Ничто не случается дважды" 2 сезон: что известно о премьерных 1 и 2 серии
Кіно 16874
сегодня , 19:27 Рынок земли: в Раде заблокировали подписание закона
Новини України 13213
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 19:03 5 лучших комедий 2018-2019 годов по мнению зрителей: яркая подборка
Марта Вересюк
сегодня 18:37 "Ничто не случается дважды" 2 сезон: главные актеры украинского сериала
Юлія Михайлова
сегодня 18:18 Голливудская принцесса Меган Маркл: громкие скандалы, в которые попадала герцогиня Сассекская
Анастасія Манюхіна
сегодня 12:54 Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
Квітослава Туз
сегодня 10:20 От ДахаБраха до Дуа Липы: новая музыка марта, которую стоит послушать
Надія Біленко

Новости
Больше новостей
Залиште відгук