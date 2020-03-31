Клаудия Шиффер украсила британский глянец: сексуальные фото модели

49-летняя Клаудия Шиффер стала главной звездой британского журнала Elle. Модель примерила пикантные образы, засветив свою роскошную фигуру.

Журнал с непревзойденной Клаудией Шиффер поступит в продажу уже в апреле 2020 года. А пока представители Elle подогрели интерес к выпуску, опубликовав фрагменты откровенного интервью и фотосессии.

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Клаудия Шиффер появилась на обложке глянца в топе и шортах с завышенной талией. Манекенщица призналась, что всегда привлекала внимание людей своей внешностью. Однако на пике популярности увидела, как ее красота заставляла поклонников прибегать к безумным действиям.

"Это было безумие, я чувствовала себя рок-звездой. Я даже не могла спокойно дойти до своей машины без охранников, которые помогали прокладывать путь. У меня была охрана на каждом показе. Бывало, что я выходила на подиум, а по возвращению обнаруживала, что мое нижнее белье пропало", – рассказала Клаудия Шиффер.



Клаудия Шиффер украсила британский глянец / Elle UK

Кроме этого, 49-летняя красавица призналась, что смирилась с тем, что стареет. Клаудия Шиффер не расстраивается из-за этого и охотно наблюдает за новым поколением манекенщиц на подиумах.

"В свое время я получала огромное количество комплиментов. Затем я просто перешла к другому этапу и начала двигаться дальше. Тебя не обязаны всю жизнь считать красивой. Хорошо, что это было, но пришло время передать эстафету следующему поколению. Для меня это вполне естественно. Нет никакой зависти или ревности. Если бы мне сейчас предложили принять волшебную таблетку молодости, от которой я бы снова стала выглядеть на 20 лет, я бы отказалась", – отметила она.

Да и в 49 лет Клаудия Шиффер выглядит великолепно, подтверждающие новые фото, сделанные для Elle.

Непревзойденная Клаудия Шиффер / Elle UK