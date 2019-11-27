Клер Фой вернется к роли Елизаветы II в третьем сезоне "Короны": неожиданные подробности

Исторический драматический сериал "Корона" покорил сердца поклонников британской королевской семьи сразу после выхода, в 2016 году. С тех пор актеры, сыгравшие главных героев, несколько изменились, однако фанаты Клер Фой, которая в двух первых сезонах выполняла роль Елизаветы II, вновь смогут увидеть свою любимицу в новом сезоне.

Премьера третьего сезона сериала "Корона" состоялась 17 ноября 2019 года, хотя сначала дебют был запланирован на начало 2020 года. В новых эпизодах роль королевы Великобритании выполняет Оливия Колман, а не Клей Фой, как в двух предыдущих сезонах. Однако, как сообщает издание The Daily Mail, фанаты 35-летней актрисы смогут снова увидеть ее в образе Елизаветы II в 4 серии.

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На днях Клер Фой была замечена на съемочной площадке в хорошо известном белом платье, которое принадлежало Ее Величеству Елизавете II, и с ее любимыми украшениями – бусами из жемчуга. В источнике говорится, что Клей Фой не будет заменять Оливию Колман, а будет появляться в так называемых флэшбеках.



Оливия Колман сыграла Елизавету II в 3 сезоне "Короны" / IMDb

К примеру, согласно с реальными событиями, в таком же белом платье Елизавета II произносила речь на радио, которая была записана во время тура по Южной Африке, по случаю своего 21-летия.

Я заявляю перед вами, что всю мою жизнь, будь она длинной или короткой, я посвящу служению вам. И у меня не будет силы выполнить это решение, если вы не присоединитесь ко мне, к чему я вас сейчас призываю,

– сказала тогда Елизавета II.

Именно эту фразу скажет Клер Фой, которая появится в воспоминаниях зрелой Елизаветы II в 4 серии 3 сезона "Короны".



Клей Фой в роли Елизаветы II и фото из архива Ее Величества / The Daily Mail