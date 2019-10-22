Клетка, миди и анималистический принт: Кендалл Дженнер показывает, что одевать этой осенью

Американская модель и звезда социальных сетей Кендалл Дженнер как никто другой знает, что стоит надевать в новом сезоне. На этот раз она показала несколько стильных образов в фотосессии для американского Vogue.

Известно, что 23-летняя модель снялась в фотосессии для ноябрьского номера журнала. Чтобы продемонстрировать актуальные новинки осеннего сезона, Кендалл примерила вещи премиальных марок Michael Kors, Oscar de la Renta и Max Mara, Burberry, Versace и Balmain.

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Длинные или укороченные, квадратные или с поясом: самые стильные куртки сезона вышли на прогулку с Кендалл Дженнер,

– так описала новую фотосессию редакция Vogue.

Автором вдохновляющих снимков стал Дэниел Джексон, а сама фотосъемка проходила как на улице, так и в фотостудии. Какие пальто, куртки и шубы из искусственного меха надевать этими месяцами – смотрите в новой фотоподборке от Vogue.



Кендалл Дженнер для Vogue / Фото: Vogue