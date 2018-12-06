Клип Арианы Гранде побил рекорд, который ранее смогла поставить лишь Adel
25-летняя американская певица Ариана Гранде поставила рекорд просмотров клипа на новую песню Thank U, Next. Видео, которое вышло на YouTube 30 ноября, увидело более 100 миллионов человек.
Ранее рекорд по количеству просмотров в 100 миллионов принадлежал певице Adele на культовую песню Hello за пять дней. 25-летняя Ариана Гранде побила ее рекорд, собрав такое же число всего за четыре дня. Поклонники отдали предпочтение новой песне молодой исполнительницы Thank U, Next.
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Стоит добавить, что ранее клипы молодой исполнительницы уже били рекорды на отметках пять, десять, пятьдесят миллионов просмотров. Новый клип превысил отметку в один миллион всего за 35 минут, а 60 миллионов всего за один день.
Смотреть клип Арианы Гранде на песню Thank U, Next (видео):
Напомним, что в июне ровесник певицы Пит Дэвидсон сделал ей предложение, на что она ответила согласием. Однако в октябре стало известно, что пара рассталась накануне помолвки. Они решили "отдохнуть" друг от друга. Западные СМИ отмечают, что причиной расставания могла стать смерть бывшего бойфренда Арианы, с которым она провстречалась два года.
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