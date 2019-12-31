Netta, Editors и Oh Wonder: кто из мировых исполнителей снял клип в Украине в 2019 году

Каждый год все больше мировых музыкантов выбирают Украину для съемок своих клипов. 2019 исключением не стал – свои видео работы в Украине сняли Netta, Editors, Oh Wonder, WayV, Charli XCX и многие другие исполнители.

Украина привлекает иностранных музыкантов эстетикой спальных районов, невероятной природой и, конечно же, мощными продакшен-студиями. Такие клипы важны не только для карьеры музыкантов, но и для украинцев. Хотя бы потому, что иностранцы помогают увидеть красоту и особенности украинских городов, к которым мы уже привыкли.

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Подводя итоги 2019 года, мы собрали наиболее яркие и интересные клипы иностранных исполнителей, которые решили снять их именно в Украине.

Netta – Bassa Sababa

Количество просмотров: ≈ 49 миллионов

Израильская певица и победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай в Киеве сняла клип на песню "Bassa Sababa". Съемки проходили в течение трех дней на 13 локациях! В клипе легко узнать столичный бульвар, Дарницкий мост и библиотеку имени Вернадского.

Над клипом работали более 250 человек, среди них – 50 танцоры. На создание клипа потратили 1 миллион израильских шекелей (около 240 тысяч евро), таким образом клип Нетти стал самым дорогим среди клипов когда-либо выпущенных израильскими артистами. Но такие траты не напрасны – на момент написания материала клип посмотрели почти 50 миллионов пользователей!

Сам ролик довольно экстравагантный, как и сама певица. В нем много странных поворотов, ярких цветов и есть даже розовый носорог. Стиль похож на компьютерную игру, где Нетта – невеста в погоне за своим женихом-беглецом. И последнему здесь не позавидуешь :)

Netta – Bassa Sababa (клип)

WayV – Take Off

Количество просмотров: ≈ 16 миллионов

Китайский бойсбенд WayV в 2019 году презентовал клип на песню "Take Off", который сняли в Киеве. В клипе исполнители танцуют на улице Сагайдачного на Подоле, Подольско-Воскресенском мосту, в корпусе Киевского политехнического института. Также в видео можно узнать паркинг возле торгового центра "Украина", и ангар, возле которого музыканты появляются на фоне украинского самолета "Антонов".

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Такие знакомые столичные места в клипе выглядят совсем по-другому – футуристично и ярко!

WayV – Take Off (клип)

FKA twigs – Cellophane

Количество просмотров: ≈ 6 миллионов

Лондонская певица FKA Twigs в 2019 году презентовала клип на песню "Cellophane". Это, кстати, первая песня певицы за три года, ведь в 2017 году она покинула сцену из-за состояния здоровья.

Съемки клипа проходили в киевском павильоне. Художник-постановщик видео – Владимир Радлинский с украинской продакшн-студии Radioaktive Film. Клип построен на поул-дэнс хореографии и компьютерной графике. Поэтому каких-то реальных киевских локаций вы здесь не найдете.

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На декорации к клипу потратили 500 метров ткани и 432 килограмма красной глины. Съемки длились 2 дня по 16 часов. И все эти старания не прошли даром! Клип номинирован на Grammy в категории "Лучшее музыкальное видео" Grammy Awards. Церемония состоится 26 января 2020 года, с нетерпением ждем результатов!

FKA twigs – Cellophane (клип)

Charli XCX – White Mercedes

Количество просмотров: ≈ 1,7 миллиона

Британская певица Charli XCX в Киеве сняла клип на песню White Mercedes. Над съемками клипа работала украинская продакшн-студия Radioaktive Film. Съемки проходили на пустыре на Троещине. Эти же виды вы могли раньше видеть в клипах Foals, Paolo Nutini, и MØ.

В клипе нет ни одного Mercedes, но есть авто в огне и много фейерверков!

Charli XCX – White Mercedes (клип)

Oh Wonder – Hallelujah

Количество просмотров: ≈ 1 миллион

Британская группа Oh Wonder снял клип под Киевом на песню "Hallelujah". Местом съемки выбрали заброшенный гольф-клуб, участие в создании клипа приняла украинская компания 2332 Films.

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Ролик снят одним дублем, но всего сделали 20 попыток за 12 часов!

Oh Wonder – Hallelujah (клип)

Lola Marsh – Echoes

Количество просмотров: 745 тис

Израильская инди-поп-группа Lola Marsh сняли клип на песню "Эхо" в киевском Дворце культуры имени Королева. Локация соответствовала главным критериям режиссера – просторное помещение, большие окна и дух семидесятых.

О клипе написали в The New York Times, журналисты издания назвали клип "ретро-волшебным".

Lola Marsh – Echoes (клип)

СБПЧ – Часы

Количество просмотров: ≈ 740 тысяч

Российская группа "Самое Большое Простое Число" (СБПЧ) клип на песню "Часы" сняли в Киеве. В видео попали Центральный ЗАГС, а также Голосеевский проспект около метро "Демеевская".

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Режиссером видео стала украинка Таня Муиньо, которая известна своей работой над клипами для MONATIK, Время и Стекло, NK, Мишель Андраде и других. Главную роль в клипе исполнил российский телеведущий и шоумен Александр Гудков. Он предстал в образе Молодого Папы, а вот сам сюжет клипа строится на рассказе Николая Гоголя "Вий".

СБПЧ – Часы (клип)

Slenderbodies – Arrival

Количество просмотров: ≈ 410 тысяч

Американская группа Slenderbodies снял в Киеве клип на песню "Arrival". Локацией выбрали не спальные районе или проспекты, а колонию строгого режима в Киевской области, где находятся около 600 заключенных с максимальным сроком заключения 15 лет. Вместо актеров в клипе – заключенные.

Клип снимала украинская студия 2332 Films в коллаборации с английским Pulse Films UK. Со всей съемочной группой работал психолог-криминалист, который учил обращаться с арестантами.

И этот клип – наверное, один из важнейших в этом году, который сняли в Украине. Особой силы клипу добавляет текст в начале и в конце, который принадлежит одному из арестантов.

Slenderbodies – Arrival (клип)

Editors – Frankenstein

Количество просмотров: ≈ 378 тысяч

Британская рок-группа Editors в 2019 году снял в Киеве клип на песню "Frankenstein". По сюжету, главный герой пытается выкопать из могилы и вернуть к жизни умерших певиц на имя Baeonse и Sailor Twyft.

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Локациями для съемок стали проспект Победы, Национальный цирк, Осокорки, площадка одного из супермаркетов, а также салон столичной маршрутки.

Editors – Frankenstein (клип)

DJ Shadow – Rocket Fuel feat. De La Soul

Количество просмотров: ≈ 309 тысяч

Клип американца DJ Shadow на песню Rocket Fuel – еще одна работа украинской продакшн-студии Radioaktive Film, локация для съемок – павильон под Киевом, поэтому знакомых пейзажей или локаций – здесь нечего и искать.

Control room специально построили в офисе под Киевом, а чтобы создать космическую поверхность Луны, смешивали песок с цементом. Получилось очень убедительно и атмосферно!

DJ Shadow – Rocket Fuel feat. De La Soul (клип)