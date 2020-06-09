Популярная украинская певица Ирина Федишин поделилась с поклонниками очередной фотографией. Звезда предстала перед камерой с клубникой и призналась, что не любит ее.

Ирина Федишин без устали делится с поклонниками яркими фото и рассказывает, как проходят ее дни на карантине. Она не забывает о музыке, проводит время вместе с мужем и детьми, наслаждается началом лета. На личной странице в инстаграме артистки появилась очередная публикация.

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Ирина Федишин призналась, что не любит клубнику

Ирина опубликовала снимок, где позирует на фоне своего двора. Она одета в футболку ярко-желтого цвета с фруктовым принтом. Волосы звезда собрала назад, а на лице сделала легкий макияж.

Народная любимица неизменно улыбается на фото и показывает только положительные эмоции. В руках Федишин держит большую тарелку, наполненную клубникой. В заметке знаменитость отметила, что эти фрукты приготовила для гостей.

Любите клубнику? Я – нет. Что-то у меня плохое самочувствие после нее. А у вас есть фрукты, которые организм не воспринимает?

– спросила подписчиков Ирина.



Ирина Федишин с клубникой / Instagram / @ irynafedyshyn