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"Книжный Арсенал" в Киеве переносят из-за коронавируса

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Одно из крупнейших литературных событий в мире "Книжный Арсенал" с мая 2020 года переносят на август. На такой шаг организаторы события вынуждены были пойти из-за коронавируса.

Художественный арсенал решил перенести Х Международный фестиваль "Книжный Арсенал" на конец августа 2020 года. Причиной стало стремительное распространение вируса Covid-19 в мире и Украине. Событие предварительно должно было состояться 20-24 мая в Киеве.

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Наша команда верит, что "Книжный Арсенал" нужен нашим участникам и нашим посетителям. Нужен не в онлайне, а в реальной жизни, в уникальном пространстве исторического здания Арсенала, в его неповторимой эстетической книжной атмосфере. Поэтому мы продолжаем работу над подготовкой фестиваля,
- заявила координатор фестиваля Юлия Козловец на официальном сайте события.

Известно, что организаторы литературного события верили, что оно все же состоится, ведь карантин в Украине был введен до 3 апреля. Но согласно новому указу правительства, карантин продлили до 24 апреля, поэтому существовал риск отмены фестиваля. Стоит добавить, что "Книжный Арсенал" является международным событием, которое ежегодно посещает более 55 тысяч посетителей, писателей и иностранцев.


Юлия Козловец, координатор Книжного Арсенала / Фото: Художественный Арсенал

"Уточненные даты мы сообщим дополнительно. Если ситуация снова изменится, мы будем меняться вместе с ней", – добавила Юлия Козловец. Что касается участников, которые уже подали заявки на участие в фестивале, организаторы обещают с ними связаться и согласовать ход работы.

Отметим, по состоянию на 25 марта в мире подтвердили 463 418 случаев коронавирусной болезни Covid-19. Из них 20 912 человек скончались, 113 802 полностью выздоровели. В Украине по состоянию на утро 26 марта зафиксировали 156 случаев заражения коронавирусом, из них 5 летальных. Одному пациенту удалось выздороветь. Для сохранения здоровья и жизни оставайтесь дома.

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Автор: Ульяна Журба
Теги: Коронавирус Covid-19 LifeStyle Новости Украины Новости LifeStyle Коронавирус в Украине Новости Киева Литература Книги Новости культуры
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