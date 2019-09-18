Княгиня Монако поддержала украинского дизайнера: что надела 41-летняя Шарлен

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Княгиня Шарлен
Княгиня Шарлен / www.gettyimages.com

Жена князя Монако Альбера II Шарлен, которая входит в список самых стильных титулованных лиц, потрясла очередным эффектным выходом.

Для публичного выхода княгиня Монако надела яркую мидиюбку из коллекции украинского дизайнера Valery Kovalska.

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О появлении жены князя Альбера II в наряде украинского производителя сообщила сама дизайнер на своей странице в Instagram. Княгиня Монако дополнила юбку белой рубашкой и коричневым поясом, который сделал акцент на талии женщины.

"Королевское одобрение. Принцесса Монако Шарлен надела нашу максиюбку", – говорится в подписи к фотографии.

 

Добавим, что многие украинские дизайнеры пользуются популярностью среди мировых звезд. К примеру, для церемонии награждения премией The Daily Front Row Fashion Media Awards мама миллиардера Илона Маска Мэй надела костюм синего цвета из коллекции Valery Kovalska, который состоял из асимметричного жакета с плисованой вставкой и белым бантом и брюками с белыми лампасами.

В таком же появлялась даже популярная эпатажная певица Cardi B.


Мей Маск в костюме от Valery Kovalska / Getty Images


Cardi B в костюме от Valery Kovalska

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Королівська сім'я Монако Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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