Княгиня Монако поддержала украинского дизайнера: что надела 41-летняя Шарлен

Жена князя Монако Альбера II Шарлен, которая входит в список самых стильных титулованных лиц, потрясла очередным эффектным выходом.

Для публичного выхода княгиня Монако надела яркую мидиюбку из коллекции украинского дизайнера Valery Kovalska.

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О появлении жены князя Альбера II в наряде украинского производителя сообщила сама дизайнер на своей странице в Instagram. Княгиня Монако дополнила юбку белой рубашкой и коричневым поясом, который сделал акцент на талии женщины.

"Королевское одобрение. Принцесса Монако Шарлен надела нашу максиюбку", – говорится в подписи к фотографии.

Добавим, что многие украинские дизайнеры пользуются популярностью среди мировых звезд. К примеру, для церемонии награждения премией The Daily Front Row Fashion Media Awards мама миллиардера Илона Маска Мэй надела костюм синего цвета из коллекции Valery Kovalska, который состоял из асимметричного жакета с плисованой вставкой и белым бантом и брюками с белыми лампасами.

В таком же появлялась даже популярная эпатажная певица Cardi B.



Мей Маск в костюме от Valery Kovalska / Getty Images



Cardi B в костюме от Valery Kovalska