Князь Монако Альбер II отпраздновал 61-летие с 41-летней женой и детьми: милые фото
Его Величество князь Монако отметил свой 61 день рождения накануне, 14 марта. Супруга Альбера II Шарлин поделилась семейными снимками с празднования в социальной сети.
Князь Альбер II отпраздновал день рождения в узком кругу: с женой Шарлин и детьми Жаком и Габриэль.Княгиня опубликовала фото скромной домашней вечеринки на своей странице в Instagram.
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Супруга Альбера II показала трогательный снимок, на котором он держит на коленях 4-летних детей-близнецов и задувает свечи в торте. Княгиня Шарлин на фото не попала, поскольку фотографировала памятный семейный момент.
Альбер ІІ с детьми / Instagram / @hshprincesscharlene
Альбер ІІ отпраздновал 61-летие / Instagram / @hshprincesscharlene