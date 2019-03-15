Князь Монако Альбер II отпраздновал 61-летие с 41-летней женой и детьми: милые фото

Его Величество князь Монако отметил свой 61 день рождения накануне, 14 марта. Супруга Альбера II Шарлин поделилась семейными снимками с празднования в социальной сети.

Князь Альбер II отпраздновал день рождения в узком кругу: с женой Шарлин и детьми Жаком и Габриэль.Княгиня опубликовала фото скромной домашней вечеринки на своей странице в Instagram.

Читайте также: Королевская семья Монако презентовала свои поздравительные открытки с Рождеством: трогательные фото

Супруга Альбера II показала трогательный снимок, на котором он держит на коленях 4-летних детей-близнецов и задувает свечи в торте. Княгиня Шарлин на фото не попала, поскольку фотографировала памятный семейный момент.



Альбер ІІ с детьми / Instagram / @hshprincesscharlene