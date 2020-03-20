Князь Монако Альбер II рассказал, что тест на коронавирус сделал анонимно

У 62-летнего князя Монако Альбера II обнаружили положительный тест на коронавирус. Его здоровье в норме, он продолжает работали из кабинета своих апартаментов.

В интервью изданию People глава государства отметил, что сделал тест на выявление коронавируса анонимно. По его словам, он не хотел, чтобы к нему как-то относились иначе, чем к другим людям.

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Тест Альбер II сдал в понедельник, а уже в четверг получил положительный результат. Он остается уверенным, что сможет преодолеть вирус и выздороветь.

Я чувствую себя хорошо. Мои симптомы похожи на грипп, но мне кажется, что это достаточно легкий случай. У меня небольшой жар, но не слишком сильный, небольшой кашель. Первые несколько дней у меня был насморк. Мой нос был немного заложен, и это все,

– отметил князь.

Глава государства отмечает, что будет очень осторожным сейчас, ведь он несколько лет назад переболел пневмонией. О том, где бы он мог подцепить коронавирус, однозначного ответа не знает.



Князь Альберт II и его жена Шарлин

"Я мог заразиться от многих других людей. Вот уже несколько недель я стараюсь быть осторожным, использую дезинфицирующие средства для рук, но никогда не знаешь ничего наверняка. Я мог бы заразиться им, когда разговаривал с кем-то, кто стоял менее чем в трех или даже четырех метрах от меня. И это могло произойти в любой момент за последние 10 дней", – заявил Альберт ІІ.

Семья Альберта не имеет признаков болезни. В значительной степени он живет и работает во дворце, а его жена 42-летняя княгиня Шарлин и 5-летние дети Габриэлла и Жак находятся в загородном доме Roc Agel. Как только он выздоровеет, сразу вернется к своим родным.



Князь Альберт II с семьей

Князь Монако отмечает, что коронавирусом может заболеть человек любого возраста, он очень опасен. Поэтому стоит следить за простыми рекомендациями и находиться в изоляции.

Отметим, что в стране с 40-тысячным населением, пока менее 10 заражений коронавирусом.

Всего в мире почти 245 000 подтвержденных случаев коронавируса. Более 10 000 смертей и более 86 000 человек выздоровели. В Ухане, откуда началось заражение, за сутки не обнаружили ни одного нового случая коронавируса. Людей призывают оставаться дома, чтобы уменьшить риск инфицирования.