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Князь Монако Альбер ІІ вылечился от коронавируса

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Князь Монако Альбер ІІ / Фото: Getty Images

Князь Монако Альбер ІІ, у которого тест на COVID-19 показал положительный результат, уже вылечился от коронавируса и вышел из карантина.

Известно, что коронавирусная болезнь поражает не только обычных людей, но и звезд шоу-бизнеса, политиков и семьи монархов. Так, 19 марта в князя Монако Альбера ІІ диагностировали COVID-19. И уже сегодня, 31 марта, стало известно, что он победил заболевание. Об этом сообщает издание Le Figaro.

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Князь находился под наблюдением врачей, однако они заявили, что он выздоровел и предложили прекратить карантин.

Альбер ІІ рассказывал, что его симптомы были похожи на грипп, но отмечал, что, возможно, это довольно легкий случай. У правителя была повышенная температура и незначительный кашель. Первые несколько дней присутствовал насморк и был немного заложен нос.

Он не знает, где мог заразиться, ведь общался со многими людьми. В течение нескольких недель использовал дезинфекционные средства для рук, но все же где-то подцепил болезнь. Родные князя чувствуют себя хорошо и не имеют симптомов заболевания.

Для того, чтобы максимально обезопасить себя от вируса, нужно хорошо заботиться о собственной безопасности и лишний раз не выходить из дома, ведь именно на улице наибольшая угроза.

Добавим, по состоянию на 31 марта в мире зафиксировали 823 200 случаев заболевания коронавирусом. Болезнь унесла жизни 40 633 человек. Удалось выздороветь 174 333 пациентам.


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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Коронавирус COVID-19 Монако Новости LifeStyle
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