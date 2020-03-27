Князь Монако отреагировал на слухи, что он заразил принца Чарльза коронавирусом

На днях представители британской монархии заявили, что принц Чарльз инфицированный коронавирусом. После этого журналисты предположили, что болезнь он подхватил после встречи с князем Монако. Альбер II решил прокомментировать ситуацию.

В эфире радиошоу RTL князь Монако опроверг все заявления британских таблоидов. По его словам, он и действительно был приглашенным гостем на благотворительном мероприятии Water Aid в Лондоне. Там Альбер II встретился с принцем Чарльзом, однако не имел личной беседы с ним и сидел далеко от коллеги. Кроме этого, князь отметил, что встреча состоялась 2 недели назад.

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"Я был на его благотворительном мероприятии, однако мы даже не жали друг другу руки. К тому же я сидел на другом конце стола, очень далеко от него. Мы кивнули в знак приветствия, поэтому я не думаю, что можно обвинять меня в том, что я стал причиной его заражения. В конгресс-центре было много других людей, к тому же принц Чарльз продолжал выполнять свою работу в течение следующих нескольких дней, а значит было много шансов "поймать" вирус", – заявил Альбер II.

Как известно, князь Монако – первый представитель европейской монархии, который объявил, что больной коронавирусом. Альбер II обратился к медикам, потому что имел симптомы гриппа. Однако тест на коронавирус дал положительный результат. Князь сразу же самоизолировался во дворце

"Я чувствую себя хорошо. Мои симптомы похожи на грипп, но мне кажется, что это довольно легкий случай. У меня небольшая температура, не слишком высокая, небольшой кашель. Первые несколько дней у меня был насморк, это был первый признак. Я чувствовал себя немного разбитым, и это все. Но я должен быть осторожен, потому что перенес пневмонию несколько лет назад", – рассказал Альбер II.

Уже через 6 дней после этого об инфицировании коронавирусом рассказал принц Чарльз. Он также решил не ехать в госпиталь и самоизолироваться в одной из комнат дворца в Шотландии. Его жена Камилла сдала анализы на коронавирус, и у нее не обнаружили недуга.