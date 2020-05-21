24 Канал Техно Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

Ко Дню вышиванки: Екатерина Осадчая снялась в волшебной фотосессии с Юрием Горбуновым

- Читати новину українською
Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов
Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / Instagram / @gorbunovyuriy

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая ко Дню вышиванки в Украине опубликовала результаты фотоистории, которая была сделана в украинском селе с ее мужем Юрием Горбуновым. Предположительно, кадры были сделаны во время карантина в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины в Киеве.

Екатерина Осадчая всегда уважает и поддерживает украинские традиции, поэтому охотно публикует в сети различные фотографии с религиозных или государственных праздников. К происходящему она также привлекает своих родных – мужа Юрия и маленького сына Ивана, лицо которого она пока предпочитает не показывать в сети. 21 мая вся Украина отмечает День вышиванки, поэтому Осадчая решила символично обнародовать результаты фотосессии в своем инстаграме.

К теме День вышиванки: украинские звезды поздравляют с праздником

На фотографиях можно в первую очередь увидеть роскошный наряд ведущей, который предоставила ей знаменитый украинский дизайнер Юлия Магдыч. Платье малинового цвета с белым орнаментом, бахромой и поясом выглядело просто невероятно на Екатерине. Свой образ она завершила белыми туфлями-лодочками, украшениями и собранной прической с лентой. В противовес Осадчей, Горбунов надел белую рубашку с белым вышитым орнаментом, черные штаны и белые кроссовки, и этим самым выглядел не менее стильно.

Для просмотра всех фотографий листайте вправо:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

 

Вся фотосессия проходила в музее с невероятными пейзажами, где присутствуют сено, украинская атрибутика, старинная хата-мазанка, и даже гуси. В подписи к фотографиям Екатерина поздравила всех с Днем вышиванки и отметила важность украинского костюма в жизни украинцев.

С Днем вышиванки! Вышиванка – наша гордость, наша история, наш генетический код. Радуюсь, что наш национальный наряд и национальные мотивы популярны и далеко за пределами нашей страны. Моя стилизованная вышиванка от Юлии Магдыч,
– говорится в сообщении Осадчей.

Юрий Горбунов в своем инстаграме тоже оставил несколько фотографий из этой же фотосессии, добавив, что его первая вышиванка была еще в детском садике, поэтому он очень рад, что традиции сохраняются до сих пор. Мужчина также опубликовал фото с бекстейджа фотосессии, где поздравил всех украинцев с праздником.

"С Днем вышиванки! Фантастическую одежду когда-то придумали украинцы! В вышиванке удобно, красиво и всегда модно! Моя любимая – белым по белому!"– написал Горбунов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

 

 

Автор: Ульяна Журба
Теги: Новости Украины Мода День вышиванки Катя Осадчая LifeStyle Стиль и мода
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Из какого региона вышиванка? Тест на национальную идентичность
сегодня , 09:01 Из какого региона вышиванка? Тест на национальную идентичность
Настя Сукач
О чем говорит вышиванка: орнаменты и их значение в инфографике
20 мая , 18:21 О чем говорит вышиванка: орнаменты и их значение в инфографике
Соломія Ніколайчук
День вышиванки: история и традиции праздника
20 мая , 16:20 День вышиванки: история и традиции праздника
Квітослава Туз