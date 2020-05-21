Ко Дню вышиванки: Екатерина Осадчая снялась в волшебной фотосессии с Юрием Горбуновым

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая ко Дню вышиванки в Украине опубликовала результаты фотоистории, которая была сделана в украинском селе с ее мужем Юрием Горбуновым. Предположительно, кадры были сделаны во время карантина в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины в Киеве.

Екатерина Осадчая всегда уважает и поддерживает украинские традиции, поэтому охотно публикует в сети различные фотографии с религиозных или государственных праздников. К происходящему она также привлекает своих родных – мужа Юрия и маленького сына Ивана, лицо которого она пока предпочитает не показывать в сети. 21 мая вся Украина отмечает День вышиванки, поэтому Осадчая решила символично обнародовать результаты фотосессии в своем инстаграме.

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На фотографиях можно в первую очередь увидеть роскошный наряд ведущей, который предоставила ей знаменитый украинский дизайнер Юлия Магдыч. Платье малинового цвета с белым орнаментом, бахромой и поясом выглядело просто невероятно на Екатерине. Свой образ она завершила белыми туфлями-лодочками, украшениями и собранной прической с лентой. В противовес Осадчей, Горбунов надел белую рубашку с белым вышитым орнаментом, черные штаны и белые кроссовки, и этим самым выглядел не менее стильно.

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Вся фотосессия проходила в музее с невероятными пейзажами, где присутствуют сено, украинская атрибутика, старинная хата-мазанка, и даже гуси. В подписи к фотографиям Екатерина поздравила всех с Днем вышиванки и отметила важность украинского костюма в жизни украинцев.

С Днем вышиванки! Вышиванка – наша гордость, наша история, наш генетический код. Радуюсь, что наш национальный наряд и национальные мотивы популярны и далеко за пределами нашей страны. Моя стилизованная вышиванка от Юлии Магдыч,

– говорится в сообщении Осадчей.

Юрий Горбунов в своем инстаграме тоже оставил несколько фотографий из этой же фотосессии, добавив, что его первая вышиванка была еще в детском садике, поэтому он очень рад, что традиции сохраняются до сих пор. Мужчина также опубликовал фото с бекстейджа фотосессии, где поздравил всех украинцев с праздником.

"С Днем вышиванки! Фантастическую одежду когда-то придумали украинцы! В вышиванке удобно, красиво и всегда модно! Моя любимая – белым по белому!"– написал Горбунов.