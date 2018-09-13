Ко дню рождения Крисси Тейген: топ-7 самых смешных постов телезвезды
Телевизионная звезда и модель Крисси Тейген, которая воспитывает двоих детей в браке с певцом Джоном Леджендом, 30 ноября празднует свой день рождения. Американской знаменитости исполняется 33 года.
Жена Джона Ледженда никогда не стеснялась откровенно рассказывать о своих трудностях, неудобных ситуациях и переживаниях в жизни. К примеру, после родов Крисси Тейген показала откровенные фотографии о том, как выглядит ее тело после родов. Поклонники не могли не заметить растяжки на коже, оставшиеся после беременности.
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Однако эти рассказы совсем не являются скучными "жалобами" о несчастной жизни. Для Крисси это иначе. Телезвезда отличается отличным чувством юмора и принятием и любовью к себе и своему телу.
Крисси Тейген можно назвать королевой социальных сетей, звезда умеет посмеяться на публике не только над собой, но и смешно "потроллить" других знаменитостей.
Журналисты LifeStyle24 решили вспомнить самые забавные публикации 33-летней звезды в своем микроблоге в Twitter
"После 9 лет ненависти к Дональду Трампу, слова "ты никому не нравишься" стали последней каплей"
"Я делаю репосты на страницах настоящих дураков, чтобы они не смогли это удалить, и надеюсь, что их работодатели это увидят. Как жаль, не многие из них имеют работодателей".
Фото: Джон Ледженд получил бейдж с ошибкой в имени.
"Лузер", – написала Крисси.
Дональд Трамп: "Мы не должны допускать зло в нашей стране".
Крисси: "Во сколько мы должны вызвать Убер для тебя?"
"Я знаю, что у него (Джона Ледженда – 24 канал) замечательный голос и я знаю, что мне "повезло" и т.д., однако вокальные разминки Джона заставляют меня получить удар в мозг".
"Говорю в последний раз, Джон выглядит как ребенок, а значит многие малыши выглядят, как он. Прекратите присылать мне малышей Джона".
"Когда мы путешествуем с Джоном, как правило, он не говорит для того, чтобы отдохнул его голос. А я спрашиваю его каждые 45 минут "Ты злишься на меня?".