Ко дню рождения Крисси Тейген: топ-7 самых смешных постов телезвезды

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Крисси Тейген
Крисси Тейген / www.gettyimages.com

Телевизионная звезда и модель Крисси Тейген, которая воспитывает двоих детей в браке с певцом Джоном Леджендом, 30 ноября празднует свой день рождения. Американской знаменитости исполняется 33 года.

Жена Джона Ледженда никогда не стеснялась откровенно рассказывать о своих трудностях, неудобных ситуациях и переживаниях в жизни. К примеру, после родов Крисси Тейген показала откровенные фотографии о том, как выглядит ее тело после родов. Поклонники не могли не заметить растяжки на коже, оставшиеся после беременности.

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Однако эти рассказы совсем не являются скучными "жалобами" о несчастной жизни. Для Крисси это иначе. Телезвезда отличается отличным чувством юмора и принятием и любовью к себе и своему телу.

Крисси Тейген можно назвать королевой социальных сетей, звезда умеет посмеяться на публике не только над собой, но и смешно "потроллить" других знаменитостей.

Журналисты LifeStyle24 решили вспомнить самые забавные публикации 33-летней звезды в своем микроблоге в Twitter

"После 9 лет ненависти к Дональду Трампу, слова "ты никому не нравишься" стали последней каплей"

"Я делаю репосты на страницах настоящих дураков, чтобы они не смогли это удалить, и надеюсь, что их работодатели это увидят. Как жаль, не многие из них имеют работодателей".

Фото: Джон Ледженд получил бейдж с ошибкой в имени.

"Лузер", – написала Крисси.

Дональд Трамп: "Мы не должны допускать зло в нашей стране".

Крисси: "Во сколько мы должны вызвать Убер для тебя?"

"Я знаю, что у него (Джона Ледженда – 24 канал) замечательный голос и я знаю, что мне "повезло" и т.д., однако вокальные разминки Джона заставляют меня получить удар в мозг".

"Говорю в последний раз, Джон выглядит как ребенок, а значит многие малыши выглядят, как он. Прекратите присылать мне малышей Джона".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений chrissy teigen (@chrissyteigen)

 

"Когда мы путешествуем с Джоном, как правило, он не говорит для того, чтобы отдохнул его голос. А я спрашиваю его каждые 45 минут "Ты злишься на меня?".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений chrissy teigen (@chrissyteigen)

 

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 канал
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