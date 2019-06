Ко Дню журналиста: топ-5 фильмов об "акулах пера"

6 июня журналисты всего мира отмечают свой профессиональный праздник. О важности, ответственности, а иногда и опасности такой нужной в современном мире профессии сняли десятки полнометражных фильмов и сериалов.

Журналисты LifeStyle 24 выбрали самые лучшие и предлагаем посмотреть их всем, кому интересна данная тематика.

"Сладкая жизнь" (La dolce vita), 1960

Фильм итальянского режиссера Федерико Феллини рассказывает историю жизни журналиста в Риме во времена экономического подъема Италии в 50-х годах XX века. Насыщенная жизнь итальянской богемы, среди представителей которой есть и журналист Марчелло, лишена смысла, и после самоубийства друга он пробует её изменить. Культовую картину считают не только огромным достижением Феллини, но и всей истории кино.

Сладкая жизнь: смотреть трейлер фильма онлайн

"Доброй ночи и удачи" (Good Night, and Good Luck), 2005

Действие картины разворачивается в США 50-х годов, в эпоху развития телевидения. Фильм рассказывает реальную историю противостояния репортера Эдварда Мароу и сенатора Джозефа Маккарти. В рамках так называемой "охоты на ведьм" чиновник обвинил журналиста в симпатии к коммунистическому режиму. Ценители творчества Джорджа Клуни могут посмотреть на своего любимца в совершенно новом образе.

Доброй ночи и удачи: смотреть трейлер к фильму онлайн

"Сенсация" (Scoop), 2006

В компании таких голливудских звезд, как Хью Джекмен и Скарлет Йохансон, режиссер Вуди Аллен рассказывает историю сенсационного расследования, которое поможет уличить убийцу. Не обошлось без порции фирменных "вудиалленовских" шуток и сарказма.

Сенсация: смотреть трейлер фильма онлайн

"В центре внимания" (Spotlight), 2015

Фильм рассказывает о журналистском расследовании в отношении священников-педофилов. В январе 2002 года газета Boston Globe опубликовала ошеломляющий материал о многочисленных случаях педофилии в римско-католической церкви. В 2016 картина режиссера Тома МакКарта получила заветную статуэтку Оскар в номинации "Лучший фильм".

В центре внимания: смотреть трейлер фильма онлайн

"Секретное досье" (The Post), 2017

Историческо-биографическая драма показывает жизнь двоих именитых журналистов изданий The Washington Post и The New York Times. Американское медиапространство узнает опубликации секретных документов о ходе войны во Вьетнаме. Если правительство осудит The Washington Post за нарушение законов, то издание будет закрыто, а все его сотрудники окажутся на улице или в тюрьме. Главные роли сыграли Мэрил Стрип, Том Хэнкс, Сара Полсон и другие, а режиссером стал гениальный Стивен Спилберг.

Секретное досье: смотреть трейлер фильма онлайн

Пользуясь случаем поздравляем коллег-журналистов с профессиональным праздником!