"Коалы": Сергей Михалок презентовал новый клип в рамках сольного проекта DREZDEN

Белорусский исполнитель Сергей Михалок, которого больше знают по известной группе Brutto, представил новую работу и клип к ней. Композиция под названием "Коалы" стала четвертым синглом с дебютной пластинки DREZDEN.

Как и в предыдущих работах, в новой видеоработе Сергея Михалка много рассуждений и аллегорий, которые зрители могут трактовать по-своему. Автором клипа стала белорусская режиссер и фотограф Каролина Полякова, которая ранее уже снимала видеоклип "Брежнев" для проекта "Ляпис-98".

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Для меня "Коалы" – это размышления о вероятных возможностях человека обеспечить себе бесконечную жизнь с помощью технологий в эре тотального космического и цифрового прогресса. Когда жизнь не ограничена временем, к нему вырабатывается толерантность, заканчиваются впечатления, затихает музыка в голове, потому что все уже прослушано и давно замечено,

– поделилась мыслями о видеоклипе Полякова.

Героем новой истории в "Коалах" стал человек, рожденный во второй половине XX века. Благодаря безделушкам, спрятанным в его ящиках, он временно погружается в далекие воспоминания, где было место веселью, любви и настоящей жизни. По словам создателей видео, этот сюжет может иметь и альтернативную историю, которую каждый зритель может придумать для себя сам.

DREZDEN – Коалы: смотреть видео онлайн

Что известно о проекте DREZDEN? Это новый сольный проект Сергея Михалка, в котором он открывает для поклонников еще одну сторону своего творчества. В нем, по словам исполнителя, сочетается эклектичный сплав The Cure, Wolfsheim и Алексея Вишни, а также проект стал переосмыслением музыки Новой волны и Neue Deutsche Welle через 40 лет. В общем, DREZDEN сделан в духе поп-культуры 1980-х, где каждый меломан найдет для себя что-то свое и особенное. О сольном проекте Сергей Михалок впервые заявил в августе 2018 года. Сейчас из альбома представлены 4 хита: "Дрезден", "Ронин", "Айсберг" и "коалы".