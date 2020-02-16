"Кофе нет": Притула тонко потроллил 1+1 из-за их языковой политики – видео
Известный украинский телеведущий Сергей Притула потроллил коллег с телеканала 1+1 из-за скандала с отказом снимать фильмы на украинском языке.
В опубликованном на своей фейсбук-странице видео Сергей Притула вместе с коллегами по "Варьяты Шоу" разыграл две ситуации. В одной из них он пошутил на украинском языке, а в другой – разыграл драму русском.
К теме: Стыд и неуважение, – Новосад о позиции 1+1 насчет фильмов на украинском языке
Смотрите видео, как Притула троллит 1+1:
Таким образом, шоумен решил потроллить позицию телеканала 1+1 об отказе создавать мелодрамы украинском языке.
Что известно об отказе 1+1 снимать фильмы на украинском?Продюсер сериалов и фильмов "1+1" Елена Еремеева заявила, что канал решил снимать новые комедийные сериалы только на украинском, а все мелодрамы, которые будут транслировать весной – на русском. Все потому, что украинский язык якобы лучше звучит в комедиях, а в мелодрамах ее воспринимать трудно. Да и самим актерам якобы трудно пока работать на украинском.
Также Еремеева говорила о сложных поисках "правильной тональности украинского языка, чтобы зритель его адекватно воспринимал". В заключение она добавила, что украиноязычный кинопродукт хуже продается, чем аналогичный на языке оккупанта.
Реакция украинской власти на позицию 1+1
Министр образования и науки Анна Новосад назвала позором и неуважением к обществу языковую позицию 1+1. Она считает стыдом отказ канала и представителей киноиндустрии снимать украиноязычные фильмы.
Также министр отметила, что заявление 1+1 о сложностях съемок фильмов на государственном языке лишь свидетельствует о неполноценности канала.
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