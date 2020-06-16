В прошлом году День отца в Украине сделали государственным праздником. Отмечают праздник традиционно в третье воскресенье июня, как и в большинстве стран мира. В 2020 году этот день выпадает на 21 июня. День отца – это праздник для всех пап, которым посчастливилось стать родителями.

В Украине праздник был утвержден с целью создания и развития благоприятных условий по укреплению института семьи как основы общества и признание на государственном уровне роли отца в воспитательном процессе детей, а также содействие популяризации семейного образа жизни, формирования ответственного отцовства и материнства.

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История праздника

Впервые День отца отметили в 1909 году в США, впрочем национальным этот праздник стал только в 1966 году. Тогда президент Линдон Джонсон объявил третье воскресенье июня национальным Днем отца.

Инициатором праздника в 1909 году стала женщина по имени Сонора, которая в церкви во время службы подумала о своем отце Уильяме Джексоне Смарте, который воспитывал ее и еще пятерых детей после смерти матери. Ее отец был ветераном гражданской войны, семья жила на ферме в Арканзасе.

Она хотела, чтобы отец знал, какой он особенный человек для нее, поэтому введением праздника хотела выразить всю свою благодарность и любовь за все, что он для нее сделал. Тогда женщина пошла в горсовет, чтобы положить начало этому празднику. Местные власти одобрили эту идею, но национальным этот праздник стал только в 1966 году.

Сегодня День отца отмечают в около 40 странах мира, таких как США, Канада, Южная Африка (ЮАР), Япония, Франция, Швейцария, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Среди многих стран День отца в разные даты празднует Грузия – 3 октября, Италия и страны Пиренейского полуострова – 19 марта, Южная Корея – 8 мая. В Польше День отца отмечают 23 июня.

История и традиции празднования Дня отца

Традиции праздника

В Украине, как и во многих других странах, в этот день веселятся, устраивают праздник, выезжают на пикники, или же просто проводят этот день в уютном, семейном кругу. Дети дарят папам подарки и поздравляют их искренними словами, чтобы выразить свою любовь.

В некоторых странах в День отца принято носить розы. Красные – если отец жив, белые – в память о покойном. Во многих странах устраиваются всевозможные мероприятия и выделяются средства, которые направляют на поддержку необеспеченных родителей-одиночек.