Ранее отмечали, что открытие концертных площадок, кинотеатров и театров состоится лишь на 4-5 этапах выхода из карантина. Теперь определили, что кинотеатры начнут принимать зрителей с 2 июля.

О возобновлении работы кинотеатров рассказал украинский политик и кинопродюсер Павел Сушко. Он опубликовал на личном аккаунте в телеграмме соответствующее сообщение.

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Что известно о возобновлении работы кинотеатров?

Сушко отметил, что была проведена совместная встреча с главой Минздрава – Максимом Степановым, Министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко и представителями украинских кинотеатров. Во время беседы обсудили условия открытия залов для зрителей.

Известно, что Кабинет Министров в очередном этапе ослабления карантина определил дату открытия кинотеатров – 10 июня. Однако они не были готовы открыться к этому числу, ведь нет достаточно лент для проката. Поэтому до июля все кинозалы все еще будут закрыты.

При условии открытия необходимо привлечь к работе сразу весь персонал и техническое обеспечение. Все это предполагает большое количество расходов. В результате работа кинотеатров будет убыточной тогда, когда индустрия страдает от кризиса, вызванного пандемией COVID-19 и карантина.

Павел Николаевич отметил, что этот вопрос удалось поднять в Минздраве. Представители киносферы предоставили свои предложения по постепенному запуску работы кинотеатров. Предварительно определили, что уже со 2 июля они смогут принимать зрителей.

Конечно, ситуация будет зависеть от течения пандемии коронавируса в Украине и уменьшения динамики ее распространения.

Отметим, по состоянию на 11 июня в Украине зафиксировали 29 070 случаев коронавирусной болезни. От инфицирования умерли 854 человека. Удалось выздороветь 13 141 пациенту.