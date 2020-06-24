Весь мир постепенно ослабляет условия карантина. В Украине тоже готовятся к открытию кинотеатров. По предварительным данным, сети Multiplex и "Планета Кино" возобновят свою работу уже со 2 июля 2020 года.

Дата открытия кинотеатров

Эту информацию "Интерфаксу" подтвердил совладелец сети "Планета Кино" Дмитрий Деркач. Он добавил, что открытие кинотеатров состоится 2 июля в Киеве и регионах, где местные власти не ввели дополнительных запретов относительно работы таких заведений.

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До сих пор в Кабмине рассматривали две даты запуска кинотеатров – 2 и 31 июля. Кроме этого, велись разговоры о формате работы развлекательных заведений. Сейчас окончательных правил для посетителей и работников кинотеатров нет. Один из вариантов – заполнение залов на 50%, тщательная уборка и протирка всех поверхностей дезинфицирующими средствами.

Какие правила утвердила власть Киева

22 июня в столице разработали новые правила, по которым возможно восстановление работы заведений общественного питания, кинотеатров, фитнес-центров, а также проведения культурных мероприятий. Их на брифинге озвучил мэр города Виталий Кличко.

По постановлению КГГА, столичные кинотеатры будут придерживаться следующих правил: