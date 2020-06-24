Когда в Украине заработают кинотеатры: названа дата
Весь мир постепенно ослабляет условия карантина. В Украине тоже готовятся к открытию кинотеатров. По предварительным данным, сети Multiplex и "Планета Кино" возобновят свою работу уже со 2 июля 2020 года.
Дата открытия кинотеатров
Эту информацию "Интерфаксу" подтвердил совладелец сети "Планета Кино" Дмитрий Деркач. Он добавил, что открытие кинотеатров состоится 2 июля в Киеве и регионах, где местные власти не ввели дополнительных запретов относительно работы таких заведений.
Важно Фильмы 2020 года, которые нельзя пропустить
До сих пор в Кабмине рассматривали две даты запуска кинотеатров – 2 и 31 июля. Кроме этого, велись разговоры о формате работы развлекательных заведений. Сейчас окончательных правил для посетителей и работников кинотеатров нет. Один из вариантов – заполнение залов на 50%, тщательная уборка и протирка всех поверхностей дезинфицирующими средствами.
Какие правила утвердила власть Киева
22 июня в столице разработали новые правила, по которым возможно восстановление работы заведений общественного питания, кинотеатров, фитнес-центров, а также проведения культурных мероприятий. Их на брифинге озвучил мэр города Виталий Кличко.
По постановлению КГГА, столичные кинотеатры будут придерживаться следующих правил:
- При входе и в помещении кинотеатров люди должны сохранять дистанцию не менее 1,5 метра. При стационарном размещении сидений посетителя разместят там, где позади, спереди и вдоль будут свободные места.
- В течение киносеанса зрители должны быть в медицинских масках, правильно надетых на лицо.
- Запрещены любые фан-секторы, предусматривающие скопление людей.
- Представители кинотеатров должны оборудовать дополнительные пункты температурного и билетного контроля, чтобы не создавать скоплений на входе в кинотеатры.
- Проверка билетов должна осуществляться бесконтактно.
- Вентиляция помещений кинотеатров должна работать непрерывно.