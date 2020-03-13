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Когда будет известна судьба Евровидения-2020: объявили дату

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Несмотря на пандемию коронавируса в мире подготовка к международному песенному конкурсу Евровидение-2020 продолжается. Пока не сообщается об отмене конкурса, однако судьба Евровидения станет известна в начале апреля.

В этом году Евровидение должно состояться в городе Роттердам. Ранее сообщалось о том, что конкурс отменять не будут, однако сейчас ситуация изменилась. Мэр города Ахмед Абуталеб заявил, что пока никакого решения по Евровидению не приняли.

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На данный момент идет активная подготовка к Евровидению-2020. Все страны уже выбрали своих представителей, однако состоится ли песенный конкурс, станет известно 5-6 апреля 2020 года.

Для меня последний срок – это момент, когда мы начинаем строить сцену. В этот день должны уточнить: пройдет Евровидение или нет. У нас есть два варианта: EBU и AVROTROS (голландский вещатель) могут принять решение о проведении или отмене. Но сейчас слишком рано,
– сказал мэр Роттердама в интервью RTV Rijnmond.

Напомним, что ранее сообщалось, что, вероятно, конкурс Евровидение все же состоится, но в пустом зале в прямом эфире или каждый из представителей вокалистов выступит в своей стране по видеосвязи. 12 марта организаторы конкурса все сомнения развеяли и заявили, что событие состоится по любому сценарию. Заметим, что в Нидерландах, где состоится Евровидение, по состоянию на 13 марта зафиксировано 804 случая заражения коронавирусом, смертельных случаев пока 10.

 

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус Covid-19 LifeStyle Новости LifeStyle Евровидение 2020 Евровидение
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