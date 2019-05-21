Когда человек становится интерьером: фотопроект об осознании "своего места"

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Фото из проекта "Пейзажи" Сесилии Паредез
Фото из проекта "Пейзажи" Сесилии Паредез / Cecilia Paredes Art

Перуанская художница Сесилия Паредез, которая преподает в Университете Пенсильвании (США), создала серию необычных фотографий "Пейзажи". На них сама фотограф стала идентична интерьеру.

Чтобы достичь желаемого эффекта невидимости, Паредез окутывает себя такими же обоями или тканью, которыми перед нами предстает фон, а кожу и лицо покрывает соответствующим принтом. Особую любовь она высказывает флористическим орнаментам.

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Фото из проекта "Пейзажи" Сесилии Паредез

"Я представляю себя как часть этого пейзажа. Благодаря таким действиям, я работаю над конструированием собственной идентичности как части мира или пространства, которое по ощущениям могу назвать домом", – объясняет фотограф.


Фото из проекта "Пейзажи" Сесилии Паредез

Она добавляет, что ее жизнь была "кочевым", и проект "Пейзажи" – это также о необходимости осмысления процесса постоянного переселения и отсутствия настоящего дома. 


Фото из проекта "Пейзажи" Сесилии Паредез


Фото из проекта "Пейзажи" Сесилии Паредез


Фото из проекта "Пейзажи" Сесилии Паредез


Фото из проекта "Пейзажи" Сесилии Паредез


Фото из проекта "Пейзажи" Сесилии Паредез

Проект "Пейзажи" Сесилии Паредез: смотрите галерею

Все фото – Cecilia Paredes Art

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Новости культуры
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