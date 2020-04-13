Чистый Четверг 2020: дата праздника в Украине и история

Пасхальный четверг или как его называют в народе – Чистый четверг приходится на седьмую неделю Великого поста. Отмечают этот день в четверг – за три дня до Пасхи. В 2020 году праздник приходится на 16 апреля.

В Чистый четверг украинцы убирают свои дома и готовят их к Светлому Воскресению Христова. В этот день принято мыть полы, окна, вытирать пыль и делать генеральную уборку во всех комнатах. По приметам, именно в Чистый четверг жители дома избавляются от негатива.

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В этот день людям рекомендуется мыться и купаться, чтобы очистить свое тело от грехов. После уборки, рекомендуется провести этот день в спокойствии и тишине, готовя свое тело и душу к великому христианскому празднику.



Чистый четверг 2020

Также принято в Чистый четверг готовить пасхальные блюда, но есть их строго запрещено, вплоть до самого Воскресения Христова.

В народе есть примета на Чистый четверг трижды считать деньги: утром до восхода солнца, в обед и вечером после захода солнца. Как гласят предания, такое действо сможет привлечь в вашу жизнь благосостояние.

История праздника

В пасхальный четверг христиане вспоминают четыре события: Тайную вечерю, омовение Христом ног ученикам, молитву Христа в Гефсиманском саду и предательство Иуды.

Чистый четверг – это один из дней последней Страстной недели. По библейскому преданию, за три дня до своей смерти Христос собрал 12 апостолов на Тайную вечерю. В своих учениях Спаситель утверждал, что каждый человек должен вести смиренный образ жизни и любить ближнего своего. Поэтому в тот же вечер Иисус омывал ноги своих братьев и вкушал с ними хлеб и вино.

Во время Тайной вечери Иисус сказал, что кто-то из его учеников предаст его, впрочем кто это будет – не сказал. В ночь на пятницу Иуда Искариот продал Сына Господнего врагам за 30 серебряных монет.