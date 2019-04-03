Чистый четверг 2019: дата и что нельзя делать в этот день в Украине

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Когда чистый четверг 2019 - дата и что нельзя делать в этот день в Украине
Чистый четверг 2019 / unsplash.com

Чистый четверг, или как его еще называют – Пасхальный четверг, всегда приходится на седьмую неделю Великого поста и отмечается за три дня до светлого Воскресения Христова. Поэтому в 2019 году украинцы будут отмечать Чистый четверг 25 апреля. Что нельзя делать в этот день – читайте в нашем материале.

Чистый четверг – это день весеннего очищения. В этот день в каждом доме должно быть чисто, опрятно и убрано. Вытрите дома пыль, помойте пол и окна. Надо заглянуть в каждый грязный уголок дома. Считается, что таким образом люди избавятся от негатива в жизни.

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По преданию, в этот день поздно вечером один из двенадцати учеников – Иуда продал своего учителя Иисуса Христа, которого распяли. Поэтому говорят, что в четверг оживают все гадюки и ужи. Поэтому людям рекомендуется в этот день обязательно умыться или искупаться, чтобы очиститься от грехов.

Чистий четвер
Чистый четверг 2019: дата 

После генеральной уборки в доме и на дворе верующие отправляются в церковь на богослужение. Рекомендуется в этот светлый вечер сохранять торжественный покой и тишину. Никто не должен смеяться, петь или громко разговаривать на улице в то время, когда в церкви читается Евангелие.

В Чистый четверг принято считать деньги трижды в день: утром до восхода солнца, в обед и вечером после захода солнца. Такая примета "притянет" в вашу жизнь деньги.

Чистий четвер 2019: що можна і не можна робити
Чистый четверг 2019: что можно и нельзя делать

Что можно делать в Чистый четверг:

1. Чтобы снять с себя сглаз, до восхода солнца умойтесь водой, приговаривая: "Смываю с себя то, что на меня навели, Чистым четвергом снимаю это".

2. Если девушка не может выйти замуж, то во время уборки дома нужно шепотом сказать так: "Какой светлый и красивый Чистый четверг, такой и я буду для всех прекрасной".

3. Чтобы избавиться от ссор в семье, берут хлеб, произнося: "Солю, солю, посыпаю. Счастье в дом возвращаю".

Что нельзя делать в Чистый четверг:

1. После генеральной уборки в Чистый четверг нельзя убирать мусор до самой Пасхи, поскольку можно "насыпать мусор в глаза Христу, лежащему в гробу".

2. Грязную воду после генеральной уборки, в которой накопилась смытая из дома негативная энергетика, нельзя выливать в пределах дома. Вылейте ее в тех местах, где ничего не растет.

3. С Чистого четверга до Страстной пятницы ни в коем случае нельзя оставлять невымытую посуду или грязное белье.

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Теги: LifeStyle Религия Советы Паска Пасха Традиции
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