Ежегодно празднование Дня бухгалтера в Украине приходится на июль. В 2004 году второй президент Украины Леонид Кучма учредил этот праздник в честь бухгалтеров, которые внесли свой вклад в экономическое развитие Украины.

День бухгалтера в нашей стране празднуется 16 июля. Как говорит народная мудрость: "Лучше забыть о своем дне рождения, чем о Дне бухгалтера". Ведь именно от этого человека зависит судьба вашей заработной платы.

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Как празднуют День бухгалтера в Украине

Именно в этот день 20 лет назад в 1999 году Верховная Рада приняла Закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине".

В 2004 году по указу президента Леонида Кучмы за этим днем ​​закрепили профессиональный праздник бухгалтеров. А в апреле 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко распространил празднование этого дня и на аудиторов.

Ценность профессии бухгалтера

Существует также Международный день бухгалтера, который отмечается 10 ноября, поэтому украинские бухгалтеры смело могут праздновать свой профессиональный праздник дважды в год.

Профессия бухгалтера на самом деле очень ответственная и высоко ценится в мире. Задача бухгалтера это, прежде всего, сбор и обработка достоверной и максимально полной информации о деятельности работников компании, ведение правильной налоговой отчетности и финансового контроля, а также уметь критически принимать решения, если после экономического анализа возникают проблемы.

Интересные факты о бухгалтерах

Основоположником бухгалтерского учета считается итальянский математик Лука Пичоли. Именно он выдал первую книгу о двойном учете в 1494 году. Известно, что среди его учеников был художник и ученый Леонардо да Винчи.

Американского гангстера Аль Капоне могли посадить благодаря бухгалтерам. Его обвиняли во многих преступлениях – от незаконной торговли алкоголем до убийств. В итоге его арестовали за уклонение от уплаты налогов.

Вокалист группы The Rolling Stones Мик Джаггер и британский рок певец из группы Led Zeppelin Роберт План работали в области бухгалтерского учета до начала своей музыкальной карьеры.