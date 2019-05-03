День матери в Украине: когда отмечают в 2019 году

День матери ежегодно в Украине отмечают во второе воскресенье мая, 12 мая. Этот праздник не является официальным, поэтому дополнительного выходного дня не предполагается. В этот день дети поздравляют своим мам словами благодарности и любви, напоминая им, какую важную роль мама играет в их жизни.

История праздника

В 1908 году молодая американка Анна Джервис из Филадельфии выступила с инициативой чествования матерей в память о своей матери, которая преждевременно умерла. Девушка писала письма в государственные учреждения и выдающимся лицам с предложением один день в году посвятить чествованию матерей.

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Ее старания увенчались успехом, ведь в 1910 году штат Вирджиния первый признал День матери как официальный праздник. Из поколения в поколение для каждого мама – самый главный человек.

Безусловно, День матери – один из самых трогательных праздников, потому что каждый из нас с детства и до своих последних дней несет в своей душе единственный и неповторимый образ своей мамы, которая все поймет, простит, пожалеет и будет сильно любить несмотря ни на что.

История праздника в Украине

Среди украинской общины День матери впервые устроил Союз украинок Канады в 1928 году. Уже через год этот праздник отмечался во Львове. Инициатором торжеств была редактор еженедельника "Женская судьба" Елена Киселевская.

В 1929 году Союз украинок инициировал внедрение этого праздника на Тернопольщине. Через 10 лет советская власть запретила этот праздник. 10 мая 1999 года указом президента Украины было установлено, что День матери отмечается ежегодно во второе воскресенье мая.

Традиции в мире

Во многих странах мира День матери отмечают в разные дни. Часто он приурочен к религиозным праздникам, посвященным Богородице: Благовещению, Успению, Непорочному зачатию, Покрове.

Различаются и традиции празднования. В США и Австралии в День матери к одежде прикрепляют цветок гвоздики. Причем, цвет цветка важен: гвоздику любого цвета, кроме белого, носит тот, чья мать жива, а белый цветок – тот, чьей матери уже нет в живых. Несмотря на различия в культурах и традициях, во всех странах мира в День матери принято благодарить мам и радовать их вниманием и подарками.

Например, в Мексике на День матери в церквях на католических мессах обязательно выполняют особую песню: "Las mañanitas", после чего устраивают праздничные обеды. В Австрии во второе воскресенье мая во всех ресторанах появляется специальное меню для мам.

Традиции Дня матери в Украине

В Украине в этот день дети традиционно дарят цветы, конфеты, открытки, поделки, сделанные своими руками, и посвящают матерям стихи или песни. Цветы, небольшие милые подарки, открытки и пожелания – все это стало атрибутами празднования Дня матери в Украине.

Довольно часто можно увидеть, как муж поздравляет с этим праздником жену, которая подарила ему ребенка. Самое главное в этот день – это искренняя благодарность за жизнь матери. В этот день дарят ей свое время, внимание и заботу.